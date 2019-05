Vacanze sicure | gomme e gommisti fuorilegge | l’allarme di Assogomme

sportfair

(Di venerdì 10 maggio 2019) Il progetto ‘’ di Asso, in collaborazione con la Polizia Stradale, ha evidenziato uno scenario allarmante per pneumatici eE’ giunta alla sedicesima edizione la campagna “” che ha come scopo la sensibilizzazione degli automobilisti sullazza stradale attraverso il controllo dei pneumatici, unico punto di contatto tra il veicolo e la strada. Il progetto “” 2019 vede il coinvolgimento di cinque compartimenti, corrispondenti a sei regioni, distribuiti sul territorio nazionale da nord a sud: Piemonte, Marche, Toscana, Lazio, Umbria e Puglia. Gli agenti di questi cinque Compartimenti hanno partecipato in queste settimane, ad una prima attività formativa monografica sul tema “pneumatico” e successivamente verificheranno sulle principali arterie stradali del territorio di riferimento lo stato dei pneumatici delle ...

