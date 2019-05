Tributo agli Ac Dc | Blascover | street food e il week-end young in Bergamasca

La mail con cui il M5s chiede agli eletti un conTributo di 1.500 euro entro venerdì : Un contributo di 1.500 euro da versare al Movimento 5 stelle entro venerdì 3 maggio. È la cifra "consigliata" dal comitato elettorale M5s in una mail inviata a tutti gli eletti per contribuire al finanziamento della campagna per le europee del 26 maggio. "Caro portavoce - si legge nella mail in possesso dell'AGI - il 26 maggio ci attende una sfida di fondamentale importanza: vogliamo portare a Bruxelles lo stesso cambiamento che stiamo ...

Fabrizio De André incontra l’indie in Faber Nostrum - un Tributo della nuova musica italiana da Gazzelle agli Ex-Otago (recensione) : C'è tutto il mondo indie in "Faber Nostrum", una delle novità musicali più attese di aprile. Non necessariamente una novità né una mossa discografica necessaria, piuttosto una finestra sul nuovo cantautorato italiano, quel pianeta apparentemente intoccabile e blindato, ma dal quale prima o poi tutti attingono. Ce ne eravamo accorti nello stile canoro di Francesco Bianconi dei Baustelle - non presenti nella raccolta - e nelle parafrasi di Appino ...

Il disTributore bersagliato dai ladri : nella notte il quindicesimo colpo : Il titolare: "Sono stato svegliato dal telefonino, li ho mancati di una manciata di minuti". I fatti a Casalecchio di Reno

Taglio delle emissioni - Ministro Costa : “Dall’Italia un conTributo fondamentale” : “Oggi è una giornata importante nel percorso intrapreso con convinzione, dal nostro Paese e dall’Europa, di lotta ai cambiamenti climatici: l’Unione ha infatti detto sì, in via definitiva, alle nuove norme sulle emissioni di biossido di carbonio per le auto e i veicoli commerciali leggeri, e siamo soddisfatti del contributo fondamentale dato dall’Italia, che si è impegnata fortemente affinché venissero messi nero su bianco obiettivi più ...

Il Tributo degli Heat - la maglia scambiata con il figlio e le scarpe ‘One Last Dance’ : l’addio di Wade a Miami [FOTO e VIDEO] : Dwyane Wade gioca l’ultima partita di regular season a Miami: gli Heat gli dedicano uno splendido video tributo, ‘Flash’ scambia la maglia con il figlio Zaire in quello che è ‘l’ultimo ballo’ della sua carriera Dopo 16 anni di carriera, Dwyane Wade si avvia verso l’addio. Saranno solo gli Heat a prolungare la sua ultima stagione, in caso di accesso ai Playoff con l’ultima gara da giocare. ...

Un errore nella legge sul Reddito di cittadinanza che elimina (per sbaglio) il conTributo per gli adulti oltre il capofamiglia : Hanno sbagliato la legge sul Reddito di cittadinanza. Chi ha approvato la norma 26/2019 con cui si istituisce il provvedimento simbolo del Movimento 5 Stelle ha commesso un errore. Il 21 e il 27 marzo Camera e Senato hanno votato, mettendo la fiducia, un testo pasticciato.Si legge su Repubblica: La legge 26 che istituisce il Reddito di cittadinanza è sbagliata. All'articolo 2 comma 4, laddove si fissa la scala di equivalenza per calcolare ...

Giro d’Italia 2019 - presentate le nuove maglie : tante novità ed un Tributo a Candido Cannavò [GALLERY] : Giro d’Italia, svelate le nuove maglie realizzate da Castelli con tessuti SITIP. La Maglia Bianca firmata Candido Cannavò a 10 anni dalla scomparsa. Nuova collaborazione con Intimissimi Uomo. Svelate oggi le maglie del Giro d’Italia 102, organizzato da RCS Sport / La Gazzetta dello Sport ed in programma dall’11 maggio al 2 giugno. Le maglie, prodotte da Manifatture Valcismon – col famoso marchio dello scorpione, Castelli, che ...

NBA - il Tributo dei Miami Heat a Chris Bosh : ritirata la maglia n°1 - adesso la Hall of fame [VIDEO] : Chris Bosh, protagonista dei successi dei big three, ha visto la sua maglia issata sul tetto del palazzo degli Heat nella serata di ieri I Miami Heat non dimenticheranno mai Chris Bosh, la sua maglia numero 1 sarà infatti affissa per sempre sul tetto del palazzo. Il centro è stato il protagonista dei successi dei big three, al fianco di Wade e LeBron, prima di essere costretto ad un ritiro anticipato a causa di problemi di salute legati a ...