Tecnologia | una risorsa per la riduzione danni da fumo

Una Tecnologia ci permette di leggere il pensiero e di vivere dopo la morte - : I traguardi della neurobiologia possono cambiare completamente settori fra loro vari, dalla medicina al diritto penale. Già nei prossimi anni l'umanità cambierà per sempre, ammoniscono gli esperti. La ...

Tecnologia spaziale e medicina : una macchina a raggi X per la diagnosi precoce dei tumori : La Tecnologia spaziale va in aiuto alla medicina. L’agenzia spaziale europea e quella del Regno Unito hanno stanziato un finanziamento pari a 1,2 milioni di euro per lo sviluppo di una macchina a raggi X che sarà in grado di generare immagini ad alta risoluzione utili per la diagnosi precoce dei tumori. La stessa Tecnologia – spiega Global Science – è già stata utilizzato a bordo della sonda Esa Xmm Newton, lanciata nel 1999 per ...

Auto elettriche - una ricarica in soli 5 minuti : bufala o Tecnologia già esistente? [FOTO] : Cerchiamo di fare chiarezza sulla promessa di offrire un’Autonomia di 500 km dopo aver ricaricato per soli 5 minuti le batterie di un’Auto elettrica Uno dei fattori che limitano la diffusione capillare delle Auto elettriche è certamente il lungo tempo di ricarica delle batterie che bisogna effettuare quotidianamente per utilizzare il veicolo. Negli ultimi anni la tecnologia però ha fatto passi da gigante, sia per quanto riguarda ...

Romecup : una esplosione di Tecnologia nella capitale - dall’università al campidoglio : Si rinnova l’appuntamento presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Roma Tre e in campidoglio per la Romecup. Dal 2 al 5 aprile la storica manifestazione della Fondazione Mondo Digitale proporrà un’esperienza immersiva straordinaria sul presente e futuro dell’uomo. Saranno oltre 25 relatori nazionali e internazionali, 148 team di studenti in gara per il titolo di campioni italiani di robotica, 6 ...

Google potrebbe spingersi oltre con una nuova Tecnologia 4D di stabilizzazione della fotocamera : Google potrebbe essere al lavoro su una nuova tecnologia "4D" che ha a che vedere con la stabilizzazione della fotocamera: si tratta di una novità per i Google Pixel 4? L'articolo Google potrebbe spingersi oltre con una nuova tecnologia 4D di stabilizzazione della fotocamera proviene da TuttoAndroid.

La serie Huawei Mate 30 potrebbe essere la prima a usare chip con una nuova Tecnologia che aumenta la potenza : Huawei Mate 30 potrebbe essere il primo smartphone ad utilizzare la tecnologia Extreme Ultraviolet Lithography (EUV), che sarà integrata nel processore Kirin 985 L'articolo La serie Huawei Mate 30 potrebbe essere la prima a usare chip con una nuova tecnologia che aumenta la potenza proviene da TuttoAndroid.

Crytek mostra la Tecnologia ray tracing su GPU AMD grazie a una tech demo : In una nuova demo, il creatore di Cryengine ha mostrato la tecnologia ray-tracing in tempo reale eseguita su un hardware non Nvidia.Come riporta VG247.com, dal reveal delle GPU Turing di Nvidia l'anno scorso, tutti hanno creduto che la compagnia avrebbe bloccato la tecnologia per un po', ma la situazione sembra cambiare. Crytek, creatore di Cryengine, ha pubblicato una nuova demo chiamata Neon Noir. In essa, lo sviluppatore mostra l'ultima ...

Tifosi Atletico gridano allo scandalo : “Il secondo gol della Juve non è valido. Tecnologia Uefa è una truffa” [VIDEO] : Sportività e onestà. E’ quella che il Cholo Simeone ha dimostrato alla fine del match tra Juve e Atletico. Dopo il 2-0 in Spagna, i colchoneros sono caduti sotto i colpi di Rolando e compagni, uscendo dalla coppa. E’ un tipo sanguigno il tecnico argentino, ma è stato abbastanza lucido e sincero da ammettere la sconfitta, meritata. A quanto pare la stessa cosa non è accaduta ai Tifosi dell’Atletico, che gridano addirittura ...

I 140 anni di Albert Einstein - il genio che rivoluzionò il modo di vedere l’universo : “Quando la Tecnologia supererà l’umanità - il mondo avrà una generazione di idioti” : Oggi, 14 marzo 2019, sarebbe stato il 140° compleanno di Albert Einstein, il fisico nato in Germania che sviluppò le prime delle sue rivoluzionarie teorie mentre lavorava presso l’Ufficio brevetti di Berna, in Svizzera. Einstein è nato il 14 marzo del 1879 a Ulma in Germania. Curiosamente, questa data è molto importante per la scienza: ogni anno, infatti, si festeggia il “Giorno del Pi Greco”, la costante del rapporto tra la circonferenza di un ...