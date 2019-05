Salerno | muore bimbo di 8 mesi | lutto tra la comunità di Sarno

Salerno : muore a 10 anni in ospedale - aperta un’inchiesta della Procura : Ignazio Riccio Il bambino era alimentato in maniera artificiale per una malformazione congenita all’esofago ed era stato costretto alle cure della struttura ospedaliera salernitana per l’aggravamento delle sue condizioni negli ultimi giorni La Procura della Repubblica di Salerno ha disposto il sequestro della salma e ordinato l’autopsia sul corpo del bambino di 10 anni deceduto all’ospedale di Battipaglia, dove era ricoverato da ...

Salerno - a due anni muore soffocata da un pezzo di wurstel a casa della nonna : L'ennesima orribile tragedia di cui non si vorrebbe mai venire a conoscenza riguarda la morte di una bambina di appena due anni. La vittima è la piccola Letizia. La bambina è deceduta a casa della nonna mentre stava mangiando. L'episodio ha scosso l'intero territorio di Salerno, in particolar modo Campagna, piccolo comune della piana del Sele, a pochi metri da Eboli. Secondo quanto si apprende dal quotidiano Il Messaggero, è stato un pezzo di ...

