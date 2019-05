Prezzi scontati solo se altri clienti comprano | 1 milione di multa a 6 siti di ecommerce

L’app Too Good To Go combatte lo spreco alimentare offrendo il cibo invenduto del giorno a Prezzi scontati : Too Good To Go è un'applicazione che ha lo scopo di combattere lo spreco di cibo che anno ammonta a un terzo di tutto quello prodotto nel mondo, offrendo la possibilità di acquistare una magic box con l’invenduto del giorno. L'app mette a disposizione ottimi pranzi, cene e snack a partire da soli 2 euro, a scelta tra ristoranti, panetterie, bar, pasticcerie, supermercati, hotel ecc. L'articolo L’app Too Good To Go combatte lo spreco ...