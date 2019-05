Palermo | chiedono reddito cittadinanza ma lui lavora in nero | denunciata coppia

Terremoto in Serie B - 9 club chiedono l’esclusione del Palermo [NOMI e DETTAGLI] : E’ una situazione delicatissima in Serie B, un nuovo Terremoto che rischia di condizionare questo finale di stagione. Nel dettaglio il Palermo è stato deferito nelle ultime ore per irregolarità gestionali, rischia anche la retrocessione ma la sentenza potrebbe anche arrivare a playoff finiti. Per questo motivo 9 club del campionato cadetto (Benevento, Carpi, Cremonese, Lecce, Padova, Perugia, Pescara, Venezia e Verona) hanno chiesto ...

Caso Palermo - i club di B chiedono risposte in tempi brevi : Sanzioni Palermo – Tiene banco in Serie B il Caso Palermo. Il club rosanero è in attesa di conoscere il proprio destino, alle prese con il deferimento della Procura federale che prospetta «il falso in bilancio negli ultimi tre esercizi». L’accusa è pesante e potrebbe portare a provvedimenti specifici, che avrebbero inevitabilmente effetto sulla classifica […] L'articolo Caso Palermo, i club di B chiedono risposte in tempi brevi è ...