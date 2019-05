Noemi ora respira autonomamente | Le prime parole | Datemi le bambole

Noemi - bimba ora respira spontaneamente : 11.48 Noemi, la bimba di 4 anni ferita per errore venerdì nell'agguato a Napoli e da allora ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Santobono, respira spontaneamente, "supportata da ossigeno, senza necessità di ventilazione meccanica". E' quanto riferisce l'ultimo bollettino medico, che comunque mantiene riservata la prognosi. La bimba è ora in sedazione non profonda e la respirazione è definita "valida" dai medici. Ieri la broncospia per ...

Napoli - migliorano le condizioni di Noemi : Sono migliorate le condizioni di salute della piccola Noemi, la bambina di 4 anni ferita gravemente nella sparatoria di venerdì. Lo fa sapere l’ospedale Santobono, dopo i nuovi esami a cui è stata sottoposta: parla di «lieve graduale miglioramento della funzione respiratoria». «Il nuovo quadro clinico ha reso possibile la riduzione dell’apporto di ossigeno mediante ventilazione. Continua la sedazione profonda e il monitoraggio continuo di ...

Noemi - il polmone destro sta migliorando : Napoli - Nuovo, atteso bollettino medico per Noemi, la bimba di 4 anni ricoverata in Rianimazione dopo l'agguato di venerdì scorso in piazza Nazionale a Napoli. 'La piccola - si legge nel rapporto - è ...

Sparatoria a piazza Nazionale - ancora critiche le condizioni del polmone sinistro di Noemi : piazza Nazionale - La piccola Noemi 'nella giornata di oggi è stata sottoposta ad una nuova Tac polmonare con contrasto che ha evidenziato una buona funzionalità del polmone destro mentre permangono ...

Napoli - ristorante espone la scritta per Noemi : "Come sta?" chiedono al "Cafè Elite" di piazza Nazionale, a Napoli, teatro della sparatoria nella quale il pomeriggio del 3 Maggio è stata colpita la bambina di quattro anni. Uno dei baristi racconta, ...

Noemi - è salvo il vero obiettivo del raid : conosceva il killer - ora dovrà farne il nome : Il conto alla rovescia è cominciato. Mentre si resta con il fiato sospeso per la piccola Noemi, migliorano lentamente le condizioni di salute di Salvatore Nurcaro, il 31enne che rappresentava...

Napoli - la piccola Noemi non migliora : «Un polmone è compromesso» : Non ci sono significativi miglioramenti clinici ma la situazione di Noemi non peggiora. E questo è già da considerare una elemento positivo. Noemi è stabile, riposa sedata,...

Sparatoria a Napoli : la piccola Noemi non migliora - è grave ma lotta come una leonessa : Oggi i capi di Stato di Italia, Spagna e Portogallo hanno rivolto un applauso alla piccola Noemi, con tutto il pubblico del simposio Cotec di oggi a Napoli. Il presidente Sergio Mattarella, prima di rientrare a Roma, ha fatto visita alla piccola nell’ospedale pediatrico Santobono, dove da venerdì lotta per la vita dopo essere stata ferita in una Sparatoria nel capoluogo campano. Mattarella ha ringraziato i medici per il loro lavoro, ...

Napoli - Mattarella in visita a Noemi. La bambina è ancora grave a 3 giorni dalla sparatoria di piazza nazionale : La piccola è stata ferita da un proiettile venerdì scorso e il cui obiettivo era un pregiudicato. Prosegue la caccia al sicario, finora senza esito