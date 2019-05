Modena | uomo trovato morto in un’area di sosta in autostrada | ipotesi di omicidio

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2019) Per terra, senza vita, con una ferita alla testa. È statocosì undi 51 anni, in un’area didell’A1, all’altezza di Castelfranco Emilia, nel modenese. A ritrovare il corpo, a mezzanotte, è stato camionista. Della vittima si sa solo che è un cittadino italiano residente nel bolognese. A intervenire, nella notte, sono state due ambulanze e le forze dell’ordine. La squadra mobile della Polizia dista adesso indagando con l’aiuto della scientifica. Sono state anche raccolte le immagini delle telecamere di videosorveglianza dell’. L’. La zona dove è avvenuto il fatto è nota come luogo di prostituzione. L'articoloin un’area diindiproviene da Il Fatto Quotidiano.

