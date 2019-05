Milik | Liverpool e Arsenal chance perse

Napoli - la recriminazione di Milik : “eravamo vicini ad eliminare il Liverpool…” : “Eravamo vicini ad eliminare il Liverpool, peccato non aver superato il girone ed e’ stato anche un peccato non battere l’Arsenal in Europa League. Purtroppo questo e’ il Calcio”. Sono le dichiarazioni dell’attaccante del Napoli Arek Milik in un’intervista a Sky Sport ripercorrendo il cammino in Europa degli azzurri. “In Champions – ha detto Milik – abbiamo sbagliato qualcosa, ad ...

