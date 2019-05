Mangiare quando si è stressati fa ingrassare di più

gqitalia

(Di venerdì 10 maggio 2019) È propriosiamo piùche sentiamo il bisogno di aprire il frigo o la dispensa a caccia di comfort food che ci aiuti a ritrovare la calma. Eppure è esattamente in quei momenti che mettiamo su più peso: un nuovo studio dimostra che(soprattutto alimenti ipercalorici)si è sotto stress porta a un aumento di chili maggiore rispetto asi assapora il cibo con la mente distesa e serena. Ne parla la rivista scientifica Cell Metabolism: i ricercatori del Garvan Institute of Medical Research di Darlinghurst, in Australia, hanno analizzato il comportamento e l'aumento di peso in due gruppi di topi. In uno, gli animali venivanoisolandoli dagli altri e sostituendo il loro giaciglio con un sottile strato di acqua. Nell’altro, i topi sono stati messi in condizione di poter passare le loro giornate in modo tranquillo e ordinario, senza tensioni. I ...

