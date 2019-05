Figlio da 15enne | donna voleva bimbo

Figlio con15enne - prof interrogata ancora : PRATO, 23 APR - Scatta un nuovo interrogatorio davanti ai pm - il secondo - per la donna pratese di 31 anni accusata di atti sessuali con minore e violenza sessuale con lo studente 15enne che andava ...

Prato - Figlio da 15enne : nuove accuse/ Depositati altri documenti contro "prof" : Prato, figlio da 15enne: nuove accuse per l'operatrice sanitaria 31enne. Sono stati Depositati altri documenti contro "prof" che dava ripetizioni d'inglese.

Prato - sesso e Figlio con 15enne : “Confermati i domiciliari per la donna” : L 31enne operatrice socio-sanitaria di Prato, che 7 mesi fa ha avuto un figlio da un ragazzo di 15 anni a cui faceva ripetizioni di inglese, resterà agli arresti domiciliari, secondo quanto stabilito dal Tribunale del Riesame di Firenze. Rigettate le richieste degli avvocati difensori: le motivazioni saranno depositate tra qualche giorno.Continua a leggere

Sesso con l’allievo : chiesta la revoca dei domiciliari e misure meno severe per la donna che ha avuto un Figlio dal 15enne : I legali della donna di Prato, accusata di violenza sessuale per induzione dopo aver avuto rapporti sessuali con un minore da cui ha avuto anche un figlio, hanno discusso questa mattina al tribunale del riesame di Firenze la revoca della misura degli arresti domiciliari disposta dal gip di Prato, Alessandra Scarlatti. Il pericolo, secondo il gip, è quello di inquinamento delle prove e di reiterazione del reato. L’indagata era presente in ...

Gelosia - ricatti e minacce : le chat tra la 31enne di Prato e il 15enne da cui ha avuto un Figlio : La trasmissione televisiva “Chi l’ha visto?” ha mostrato una ricostruzione delle conversazioni che ci sono state nei mesi tra la donna di Prato arrestata per atti sessuali con minore e violenza sessuale per induzione e il ragazzino dal quale ha avuto un figlio. L’infermiera ricattava il ragazzo convincendolo ad avere rapporti con lei.Continua a leggere

Prato - la donna che ha avuto un Figlio con l’allievo 15enne risponde alle domande del giudice : Oggi l'interrogatorio di garanzia davanti al gip per la donna di trentuno anni di Prato accusata di atti sessuali su minore e violenza sessuale che da un minorenne ha avuto un figlio. Al loro ingresso nel palazzo di giustizia gli avvocati difensori hanno anticipato che la loro assistita risponderà alle domande del giudice.Continua a leggere

Prato - Figlio da 15enne : domiciliari alla profIl pm : "Ipotesi contatti con altri minori" | Il gip : diceva a tutti della gravidanza extraconiugale : Secondo il gip la donna non faceva mistero, neppure nella palestra frequentata dallo studente 15enne e dal suo primo figlio del fatto di aver avuto il secondo bambino "da una relazione extraconiugale".