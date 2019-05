Un senatore degli Stati Uniti vuole introdurre una legge per vietare le loot box nei

eurogamer

(Di giovedì 9 maggio 2019) Unha in programma diunaperlebox nei giochi orientati verso i minori, riporta VG247.com.Ildel Missouri, Josh Hawley,impedire ai publisher di includerebox nei titoli commercializzati per i bambini. Lache ha proposto proibirebbe anche ai bambini di accedere allebox nei giochi commercializzati per gli adulti.Secondo Hawley, la suasulla protezione dei minori vieterebbe i premi casuali attraverso le microtransazioni.Leggi altro...

GiuliaGrilloM5S : Ringrazio il senatore @PerilliM5Senato per aver raccolto in un disegno di legge quelle richieste di attenzione e di… - Eurogamer_it : Un senatore degli Stati Uniti contro le #lootbox nei giochi per bambini. - futura09 : RT @GiuliaGrilloM5S: Ringrazio il senatore @PerilliM5Senato per aver raccolto in un disegno di legge quelle richieste di attenzione e di tu… -