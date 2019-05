Totti | Allegri e Zanetti inseriti nella Hall of Fame

calcioweb.eu

(Di giovedì 9 maggio 2019) Il Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze ospiterà alle ore 15 di lunedì 20 maggio l'ottava edizione della 'ofdel Calcio italiano', verranno celebrate le figure che hanno lasciato un segno indelebilestoria del nostro Calcio. Saranno premiate 11 nuove stelle, si tratta di: Francesco(Giocatore italiano), Javier(Giocatore straniero), Massimiliano(Allenatore), Antonio Matarrese (Dirigente italiano), Nicola Rizzoli (Arbitro italiano), Giancarlo Antognoni (Veterano italiano), Milena Bertolini (Calciatrice italiana), Amedeo Amadei e Gipo Viani (Premi alla memoria), Igor Trocchia (Premio Astori), Gianni Brera (Premio speciale).

