Recensione Dead to me su Netflix | una trama noiosa e superficiale affossa la

(Di giovedì 9 maggio 2019) Che la nuova serie di Liz Feldman con Christina Applegate e Linda Cardellini non ci convincesse del tutto fin dal trailer lo avevamo già anticipato. Quello che non potevamo certo prevedere, però, era che questa presunta dark comedy fosse invece un susseguirsi di episodi così artificiosi e inconsistenti da non potersi definire né comedy né drama, né thriller né soap.Prima di procedere a unadito me, sudal 3 maggio, proviamo a ricostruire la deboledella serie. Christina Applegate interpreta Jen, madre e agente immobiliare benestante e indaffarata, sopraffatta dal dolore per la morte del marito in un incidente stradale, ma incapace di elaborare la sofferenza in modo sano. Prova con gli esercizi, con la terapia, con il death metal in auto, ma nulla. Decide allora di partecipare agli incontri di un gruppo di ascolto per vedovi, e qui incontra Judy, ...

