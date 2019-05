Playoff NBA – Brutta tegola per gli Warriors | Kevin Durant assente in Gara-6 e

sportfair

(Di venerdì 10 maggio 2019) Infortunio al polpaccio per: il fuoriclasse dei Golden Statein-6 e in forte dubbio per l’eventuale-7 contro gli Houston Rockets La semifinale di Conference fra Golden Statee Houston Rockets potrebbe aver preso una piega a dir poco clamorosa. In contemporanea con la vittoria in-5 e il sorpasso per 3-2, glihanno perso per infortunio, a mani basse il loro miglior giocatore e anche quello più decisivo in questi(probabilmente il più decisivo degli ultimi 3 anni).è stato costretto a lasciare il campo in anticipo a causa di un infortunio al polpaccio e non sarà disponibile in-6, mentre per l’eventuale-7 la sua presenza è in forte dubbio. Steve Kerr lo ha spiegato senza mezze misure: “possiamo dire cheè in dubbio per6, ma la verità è che non sarà in ...

zazoomblog : Playoff NBA Durant sorride: lo stiramento è lieve può tornare in questi playoff - #Playoff #Durant #sorride:… - AndreaDiMaggio_ : Spiace #nba #playoff #hougsw - TmarcX : RT @MarcoAMunno: #NBAPlayoffs, day 26: - 21.4% reale per Chris Paul, la peggiore in carriera ai playoff - Harden 2° Rocket di sempre dopo O… -