Metallica | concerto sotto la pioggia | il chitarrista scivola sul palco

Il concerto dei Metallica a Milano : El diablo dei Litfiba e lo scivolone sul palco di Kirk Hammett (video) : Milano Summer Festival al via in una serata ancora molto lontana dall'estate. In un clima tipicamente autunnale, i Metallica hanno suonato all'Ippodromo SNAI di San Siro: acqua sul palco e fan tra il fango nella serata di ieri, mercoledì 8 maggio, che non ha spento l'entusiasmo dell'evento. Nel corso dell'unico concerto in programma in Italia quest'anno, i Metallica hanno omaggiato una band italiana. Il gruppo ha presentato una nuova versione ...

Lo storico concerto S&M dei Metallica ritorna 20 anni dopo con la San Francisco Symphony - Lars Ulrich : “È fantastico” : Chiunque ignorasse James Hetfield e soci, dopo quel 1999 in cui "S&M" dei Metallica entrò nelle case di tutti, non poteva più far finta di non conoscere un pezzo di storia dell'heavy metal. Le versioni rivisitate di Master of puppets, Battery, Nothing else matters e For whom the bell tolls fecero letteralmente tremare il mondo grazie alla veste orchestrale della San Francisco Symphony. Per celebrare i primi vent'anni dalla pubblicazione ...