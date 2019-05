L' ira della polizia su Saviano | Così offende i nostri morti

Bologna - pirata della strada travolge tre minorenni sulle strisce pedonali e fugge : E' successo ieri sera nel centro di Bologna: un uomo ha investito tre ragazzini ed è poi scappato senza prestare soccorso, per poi abbandonare l'auto sul bordo della strada e fuggire nei campi.Continua a leggere

Feudi di San Gregorio tra le aziende top della Campania - Capaldo : 'Marennà riaprirà presto' : Sono 50 le imprese campane che giovedì 2 maggio a Napoli a Città della Scienza sono state insignite del Premio Industria Felix: 40 Alte Onorificenze di Bilancio per chi ha registrato le migliori performance gestionali e 10 Menzioni di Bilancio per chi, invece, ha ...

Bell & Ross presenta la sua collezione 2019 ispirata al mondo della Formula 1 : «Velocità» è la parola d'ordine della collezione R.S.19 firmata da Bell & Ross. Per celebrare il quarto anno di corse fianco a fianco con il team di Renault F1, il marchio orologiero franco-svizzero ha deciso di proporre una serie di modelli esclusivi che strizzano l'occhio al mondo dei gran premi, rendendo omaggio ai colori delle monoposto guidate da Nico Hülkenberg e Daniel Ricciardo. Ecco allora il BR V3-94 R.S.19 e il BR 03-94 R.S.19, ...

Domus Aurea - riscoperta la Sala della Sfinge : “Qui si respira il mito degli anni di Nerone” : Erano duemila anni che nessun occhio umano posava gli occhi sugli affreschi della “Sala della Sfinge”. Oggi, grazie agli archeologi, agli architetti e ai restauratori del Parco archeologico del Colosseo, sono tornati alla luce. La stanza ritrovata si aggiunge alla Domus Aurea, l’immensa residenza urbana che Nerone edificò a Roma dopo l’incendio del 64 d.C., ed è stata denominata così per via di uno degli affreschi al suo ...

BMW Serie 8 Gran Coupé - svelata la prima immagine della futura ammiraglia : BMW, rilascia in anticipo un immagine della sua nuova Serie 8 Gran Coupé, ammiraglia quattro porte dinamica e dal marcato spirito sportivo BMW ha rilasciato un’immagine della sua Nuova Serie 8 Gran Coupé, la vettura con ogni probabilità, sarà ufficialmente presentata alla prossima edizione del BMW Group #NextGen, in programma dal 25 al 27 giugno a Monaco di Baviera, l’ammiraglia che sarà presentata, è un inedita quattro porte ...

Disney ha annunciato quando usciranno “Avatar 2” e i prossimi film della saga di “Star Wars” : Martedì Disney ha annunciato di aver posticipato di un anno l’uscita prevista di Avatar 2, il sequel del film di James Cameron che a oggi è il film che ha incassato di più nella storia del cinema: dovrebbe uscire il

Nino Caianiello - chi è “il capo del sistema feudale” per le nomine della politica. “Io sono il sole - la terra mi gira intorno” : “Abbiamo in mano la provincia, punto. Io non mi muovo… io faccio il sole e la terra mi gira intorno”. Si esprime così Nino Caianiello, detto ‘il mullah’, parlando con uno dei suoi fedelissimi nel marzo del 2018. Una conversazione intercettata dagli inquirenti che hanno messo in luce il sistema corruttivo che ruotava attorno alla figura del ras gallaratese di Forza Italia. Il quadro tracciato nelle carte dell’inchiesta descrive nel ...

I rossetti Gucci sono il manifesto della bellezza inclusiva : la campagna è virale : La moda da qualche anno a questa parte ha svoltato con decisione verso un concetto di bellezza inclusiva. Lo stesso ha fatto, con minor convinzione, il mondo della bellezza e la prova del nove arriva da un marchio che di diversità e inclusione ha fatto il proprio manifesto: Gucci, sotto la direzione creativa di Alessandro Michele, ha puntato tutto ...

Dieta Mediterranea - piramide della salute : contro diabete e obesità : Dieta Mediterranea: Omceo presenta la conferenza mondiale e lancia la piramide della salute. Dieta Mediterranea è la più seguita per dimagrire

WTA Madrid – Caroline Wozniacki si ritira per infortunio : prosegue il momento sfortunato della tennista danese : Caroline Wozniacki costretta a ritirarsi dal WTA di Madrid per un infortunio alla schiena: dopo appena 3 game, Alizè Cornet si ritrova ai sedicesimi Il momento negativo di Caroline Wozniacki non sembra voler terminare. La tennista danese, assente nelle scorse settimane a causa della consueta artrite reumatoide che la tormenta, si era presentata ai blocchi di partenza nel WTA di Madrid. Il suo cammino all’interno del main draw del ...

Tutti i nomi dei formaggi francesi contaminati ritirati dal Ministero della Salute : anche a marchio Carrefour - Lidl - Auchan e non solo : Quali sono i formaggi francesi contaminati oggetto dell'ultimo provvedimento del Ministero della Salute e dunque ritirati dal mercato? Nelle ultime ore, l'allerta intorno ad una specifica tipologia di prodotti è partito dalle autorità francesi per svilupparsi in tutta Europa e dunque in Italia dove gli alimenti in questione (appunto) sono venduti sotto più nomi e anche marchi (di varie e conosciutissime catene di supermercati). Considerando che ...

Max in crisi in New Amsterdam tra chemio e lavoro in ospedale : morirà prima della nascita del bambino? Anticipazioni 12 maggio : Max Goodwin è finalmente tornato. A partire da oggi, 5 maggio, il bel direttore del famoso ospedale pubblico, torna in pista per occuparsi dei suoi dottori ma anche dei suoi pazienti ma prima di tutto dovrà tenere alta l'attenzione sulla sua salute. Dopo aver raccontato alla moglie della sua malattia condividendo finalmente le sue paure con lei, negli episodi di questa sera verrà trasportato in ambulanza al “New Amsterdam” dopo un malore e ...

Sea Watch - multati i parlamentari saliti a bordo della nave Ong ferma davanti al porto di Siracusa : Dopo la denuncia la multa. Paradossale conclusione della visita di alcuni parlamentari italiani a bordo della nave della Ong tedesca Sea Watch nei giorni di fine gennaio in cui rimase per nove giorni ...

Sea Watch - multati i parlamentari saliti a bordo della nave Ong ferma davanti al porto di Siracusa : La Capitaneria notifica un'ammenda da 2000 euro per aver effettuato l'ispezione prima dell'arrivo del medico. Magi: " Contestazione pretestuosa". Tra loro c'erano anche Fratoianni e Prestigiacomo