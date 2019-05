Jeep - Le Compass | Renegade e Cherokee S arrivano in Italia

quattroruote

(Di giovedì 9 maggio 2019) Dopo il debutto al Salone di Ginevra, le versioni S dellesul mercatono. La nuova serie speciale è caratterizzata da finiture esclusive per gli esterni e da svariate dotazioni tecnologiche che spaziano dagli Adas all'infotainment connesso. Le tre Suv americane saranno presenti nelle concessionariene in occasione dei tre porte aperte in programma nei weekend dell'11-12, 18-19 e 25-26 maggio. LaS. Il modello più venduto della, la, è disponibile in versione S con cinque differenti motorizzazioni con potenze dai 120 ai 170 CV. A listino sono presenti un 1.6 Multijet II da 120 CV con cambio manuale, un 2.0 Multijet da 140 o 170 CV con cambio automatico a nove rapporti con trazione integrale e un 1.4 turbobenzina da 140 o 170 CV, con trasmissione manuale a sei rapporti o automatica nove marce a quattro ruote ...

