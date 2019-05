I Nas hanno chiuso 52studi medici e cliniche privati fuori norma in tutta Italia

I JoNas Brothers hanno annunciato l’uscita del nuovo album “Happiness Begins” : In arrivo a giugno The post I Jonas Brothers hanno annunciato l’uscita del nuovo album “Happiness Begins” appeared first on News Mtv Italia.

Chi Nasce oggi ha 60mila euro di debito. Le vecchie generazioni hanno condannato i giovani. : La storia del debito pubblico italiano è caratterizzata da continue oscillazioni. Alla fine della prima guerra mondiale, il rapporto tra debito e prodotto interno lordo raggiunse addirittura il 160% e ...

I Nas hanno sequestrato 273 tonnellate di uova e dolci : I carabinieri hanno sequestrato 273 tonnellate di alimenti tra uova di cioccolato e dolci pasquali durante attività di controllo con un totale di oltre 860 ispezioni. Lo rende noto su Facebook il ...

GinNastica artistica - Enrico Casella : “Contento per Alice d’Amato - Europei bellissimi. Le ragazze hanno fatto tanto” : L’Italia è stata grande protagonista durante la prima giornata di Finali di Specialità agli Europei 2019 di Ginnastica artistica, Alice d’Amato ha conquistato una grande medaglia di bronzo alle parallele asimmetriche confezionando un esercizio da sogno. La 16enne genovese si è visibilmente commossa per il risultato acquisito a Stettino e il Direttore Tecnico Enrico Casella ha commentato il risultato acquisito dalla sua allieva ai ...

GinNastica artistica - Europei 2019. Enrico Casella : “Giorgia Villa ha gareggiato con 38 di febbre - lei e Asia d’Amato hanno due finali in tasca” : Giorgia Villa e Asia d’Amato hanno da poco terminato il turno di qualificazione agli Europei 2019 di Ginnastica artistica: la bergamasca è prima alla trave ma purtroppo ha sbagliato alle parallele, la genovese è seconda al volteggio. Entrambe iniziano a intravedere la qualificazione alle finali di specialità anche se siamo soltanto a metà di una giornata infinita alla Netto Arena di Stettino (Polonia). Ascoltiamo le voci che i protagonisti ...

Terremoto dell Aquila - l incoraggiamento del Papa sulla 'faticosa ricostruzione' - Mattarella 'I giovani hanno diritto alla riNascita' : ROMA - 'Sono trascorsi dieci anni da quel tragico 6 aprile che sconvolse l'Aquila: il Terremoto provocò morte e distruzioni, colpì al cuore l'intero paese, lasciò segni profondi e dolorosi che il ...

Valeria Raciti : "Non avevo detto in famiglia di aver vinto Masterchef : l'hanno scoperto dalla tv. Volevo si emozioNassero" : "Non ho detto nulla in casa: la famiglia ha saputo della mia vittoria dalla tv. Volevo che provassero la mia stessa emozione, perché fino alla fine non immaginavo che sarei potuta essere io la vincitrice". A distanza di poche ore dalla proclamazione televisiva come vincitrice di Masterchef 8, Valeria racconta di aver vissuto l'ultimo mese chiusa in casa a scrivere il suo primo libro di ricette che uscirà l'11 aprile. Non ha invece ...

ANastasio dopo X Factor vuole mostrare la sua identità musicale ed evitare facili etichette : alcuni ex talent che ce l’hanno fatta : Anastasio dopo X Factor, tra il tour di concerti sold out e la necessità di non rimanere intrappolato nell'etichetta di "ex talent", che pesa sulla testa di molti altri prima di lui. Il rapper vincitore dell'ultima edizione italiana di X Factor ha intrapreso la sua prima tournée di concerti, nei club, e proseguirà girando l'Italia in primavera e in estate. A riflettori spenti, per Anastasio giunge il momento dei primi bilanci. Felice e ...

Cesare Battisti - la lista degli intellettuali e sindacalisti che l'hanno aiutato a Nascondersi : Durante i 37 anni di latitanza, Cesare Battisti ha goduto di una vasta rete di sostegno che gli hanno consentito di sfuggire alle autorità italiane e alle condanne per i quattro omicidi, oltre a vari reati gravi, commessi fino al 1979, quando faceva parte del gruppo terroristico Pac. Ai magistrati B

Se alla Nasa non hanno le tute da astronauta per le donne : Sembra il più stereotipato dei cliché al femminile: non ho niente da mettermi. Sulla Terra tutte hanno avuto questo «problema» almeno una volta nella vita, ma che potesse essere questione anche da Stazione Spaziale internazionale proprio non lo aveva pensato nessuno. Invece è per un problema di armadio della Nasa che venerdì 29 marzo non ci sarà la prima passeggiata spaziale fatta da due ...