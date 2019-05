Gazzetta | “A rischio Lozano Il Psv alza a 50 milioni | De Laurentiis s’arrabbia C’è il

Gazzetta - 'Palermo - che delusione. La A s'allontana - Stellone a rischio' - : 'Palermo , quanto spreco. Solo pari con il Padova e adesso la A s'allontana '. Questo il titolo scelto dall'edizione nazionale della Gazzetta dello Sport per riportare la cronaca di una serata nera per il Palermo: contro un Padova, che gioca a viso aperto e sciupa anche un rigore a favore, finisce 1-1. I rosa vedono il Lecce portarsi a +3, mentre -> Per Fabrizio Vitale ...

Reddito di cittadinanza : errore nella legge in Gazzetta - domande a rischio : Reddito di cittadinanza: errore nella legge in Gazzetta, domande a rischio Una differenza tra il testo “corretto” presente sul modulo dell’Inps e quello “sbagliato” riportato in Gazzetta Ufficiale rischia di bloccare l’iter delle domande relative al Reddito di cittadinanza. Reddito di cittadinanza: salta una frase in Parlamento È stata per prima Repubblica ad accorgersi del problema. In pratica, nella conversione in legge del decreto ...