Conte | ' Siri caso di ieri | ora lavoriamo' Ma tra Di Maio e Salvini nuove scintille

Caso Siri - la soluzione di Conte è un segnale positivo nell’Italia delle tangenti : In questi 20 giorni che hanno separato la notizia dell’indagine per corruzione di un sottosegretario di governo nell’ambito di un’inchiesta su cui si allunga pesantemente l’ombra della mafia fino all’ epilogo politico del Caso Siri la politica e l’informazione si sono baloccate esclusivamente sulle tensioni, “le schermaglie”, il presunto “gioco delle parti”, gli insulti reciproci in ...

Dimissioni Armando Siri : Conte “decisione chiara - no a cuor leggero” : Dimissioni Armando Siri: Conte “decisione chiara, no a cuor leggero” Continua la pletora di dichiarazioni attorno alla vicenda Siri, sottosegretario al ministero delle infrastrutture. Uno degli uomini forti della Lega, dopo aver ricevuto un avviso di garanzia, è stato sottoposto a forti pressioni sia mediatiche che politiche, ed è diventato suo malgrado il pomo della discordia all’interno dell’esecutivo. Di Maio da un ...

Caso Siri - Conte : “Senza la fiducia dei cittadini non possiamo essere il governo del cambiamento” : Il primo ministro Giuseppe Conte ha definito la decisione di revocare l'incarico ad Armando Siri come "la scelta più giusta". Infatti, ha spiegato, se da un punto di vista umano è necessario riconoscere al sottosegretario la presunzione di non colpevolezza, è altrettanto importante non perdere la fiducia dei cittadini. "Altrimenti non potremmo sentirci il governo del cambiamento".Continua a leggere

