Cicciolina | “Qualcuno è disposto a pagare 15mila euro per il mio fallo di cristallo Pito

(Di giovedì 9 maggio 2019) Tra gli ospiti della puntata di ieri sera di Live-Non è la D’Urso non è passata certo inosservata. Ilona Staller, la famosa ex pornostar, ha raccontato più volte di avere bisogno di soldi e di avere per questo messo all’asta molte delle sue cose, perfino la sua casa e le sue mutandine. Ovviamente la D’Urso le ha chiesto delucidazioni su questo e, dopo poco, l’intervista ha virato verso un siparietto trash: “Non sono esattamente in bolletta come dicono. Ho messo all’asta le mie cose, non per sopravvivenza, ma perché ci sono tantissimi fan che vogliono avere il reggiseno di, ildi(quello che usavo negli spettacoli, ovviamente!). Non è un qualunque, ma undidi Murano. È gelido, freddo, sta in piedi”. A quel punto la conduttrice, in imbarazzo, ha cercato di attenuare i toni di ...

