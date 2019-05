Chiuso per racket | Comune | riaprirà lunedì

Francoforte Chiuso 45' per avvistamento drone : Anche l'aeroporto di Francoforte ha dovuto fare i conti con la minaccia dei drone. E' accaduto nelle prime ore del mattino di oggi, 9 maggio, quelle più critiche quando si sommano a breve distanza ...

Dark Web subisce un duro colpo da Europol - Chiuso uno dei “supermercati” di droga e materiali illeciti : duro colpo per il Dark Web, il mercato online illegale in cui sono in vendita droghe, dati rubati, documenti falsi, virus software, armi e altri materiali vietati dalla legge. L’azione congiunta del Dark Web Team dell’Europol, della Polizia tedesca e finlandese, della Polizia statunitense, con il sostegno della Polizia olandese e francese, di Eurojust e di varie agenzie governative statunitensi, ha portato alla chiusura di Wall Street ...

Zingaretti : Governo Chiuso per polemiche - 27 maggio voltare pagina : Lo stesso Ministro dell'Economia ammette che saranno costretti ad aumentare l'Iva e a tagliare i servizi per le persone. Gli italiani stanno pagando questa sceneggiata". Lo denuncia in una ...

Duomo Vigevano Chiuso per caduta calcinacci/ Foto - maltempo spaventa la Cattedrale : Duomo di Vigevano chiuso per caduta calcinacci dal tetto sull'altare: il maltempo delle ultime ore spaventa la Cattedrale. Messe tutte sospese

Maltempo - neve fuori stagione. Chiuso il Duomo di Vigevano per la caduta di calcinacci : neve fuori stagione, violente grandinate e forti raffiche di vento hanno creato disagi alla circolazione. Il Duomo di Vigevano, in Lombardia, è Chiuso da questa mattina a causa della caduta di calcinacci in prossimità dell'altare principale, avvenuta durante la scorsa notte, e causata dal Maltempo.Continua a leggere

Maltempo a Vigevano - Chiuso il Duomo per i calcinacci caduti sull'altare : Il forte vento potrebbe aver causato distacchi dal soffitto della cattedrale, messe spostate in una chiesa vicina

Siri - Di Maio : 'Il caso è Chiuso. Il M5s ha voti in cdm e voterà per decadenza'. Poi sfida : 'Quanto casino per una poltrona' : La giustizia farà il suo corso, ma c'è una responsabilità politica evidente e quindi è normale che faccia un passo indietro'. 'Il piano giudiziario farà il suo corso ma c'è un piano etico , morale a ...

La Procura di Avellino ha Chiuso l’indagine bis iniziata dopo che nel 2013 quaranta persone morirono perché un pullman uscì di strada su un viadotto di Acqualonga : La Procura di Avellino ha chiuso l’indagine bis iniziata dopo che nel 2013 quaranta persone morirono perché un pullman uscì di strada su un viadotto di Acqualonga, in Irpinia. La Procura ha deciso, scrive Irpinia News, il «il sequestro preventivo delle

Cenacolo Chiuso per ferie ultima vergogna italiana : Poi cominciò la leggenda della cosiddetta 'scienza' del restauro, per cui, a un'opera condotta in quelle condizioni, avrebbero recato danno il fiato e la polvere delle scarpe dei visitatori. Un ...

Bonifico conto corrente Chiuso : come recuperare i soldi : Bonifico conto corrente chiuso: come recuperare i soldi conto corrente chiuso e Bonifico ricevuto Cosa succede quando si inoltra un Bonifico verso un conto estinto? Il Bonifico torna al mittente? Se sì, dopo quanto tempo? L’ operazione non andata a buon termine comporta il pagamento di costi? conto corrente: il Bonifico torna indietro? In teoria, quando si inoltra un Bonifico verso un conto corrente estinto, la banca che riceve il suddetto ...

Muore a 21 anni per sospetta meningite - il locale in cui si trovava nel weekend resta Chiuso in attesa di accertamenti : Notizia Precedente Parte da Pescara il Tour della Salute: medici specialisti, test autodiagnostici e spettacoli. Il programma <span class="

Gf - Serena Rutelli : "Non voglio vedere mia madre perché il passato è Chiuso" : La nuova diretta del Grande Fratello 16, il reality-show condotto da Barbara D'Urso e trasmesso su Canale 5, può dirsi all'insegna di colpi di scena. Particolarmente emozionante è stato il momento ...

Perché lo Sri Lanka ha Chiuso i social dopo gli attacchi di domenica : Roma. Subito dopo l’attacco di domenica scorsa, una delle prime misure precauzionali decise dal governo di Colombo è stata quella di bloccare l’accesso a quasi tutti i social network, tra cui Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram, Viber. La decisione è stata presa per evitare il diffondersi di fake

'Non mi pento di avere lasciato Napoli. Stavo Chiuso in casa per paura delle parole della gente' : Noi calciatori non abbiamo ucciso nessuno, pratichiamo solo uno sport e non possiamo uscire. È normale questo?".