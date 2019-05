All' attacco su autonomia e drogaNuove stoccate di Di Maio a Salvini

Attacco hacker Alle PEC degli avvocati - perché il blocco mail dell’Ordine e su Visura.it : Un Attacco hacker alle PC degli avvocati dell’Ordine di Roma senza precedenti ha avuto luogo nelle scorse ore. I professionisti con casella di posta certficata sul sito dell’Ordine appunto ma anche su Visura.it sono avvisati: il loro nome utente e la password associata al profilo “sicuro” è in chiaro su specifici siti truffaldini da diverse ore, dopo una specifica ed enensima azione di Anonymus. Vediamoci chiaro sulla ...

Daniele Adani - dopo la lite con Allegri lascia Sky Sport per Dazn con Diletta Leotta : ma era un attacco hacker : Daniele Adani pronto a lasciare Sky Sport: è l’indiscrezione trapelata qualche ora fa sul sito CalcioNapoli24.it, secondo cui per l’opinionista televisivo sarebbe pronto un contratto con Dazn, la piattaforma che detiene i diritti di alcune partite della Serie A dove è già approdata Diletta Leotta. In realtà però, la notizia non è vera ma è il frutto di un attacco hacker ai danni del sito: “Per fortuna per Lele la news non è ...

Gomorra è 'droga mediatica artificiale' - attacco del Sindaco di Napoli Alla serie di Saviano : Il Sindaco di Napoli Luigi De Magistris si scaglia contro Gomorra in un lungo post su Facebook. Il primo cittadino ha lanciato un appello allo Stato affinché intervenga per reprimere e prevenire il ...

Voto annullato a Istanbul - opposizione turca All'attacco : "È un golpe di Erdogan" : “Un golpe del presidente Recep Tayyip Erdogan”. Tra rabbia e indignazione, il giorno dopo l’annullamento dell’elezione di Ekrem Imamoglu a sindaco di Istanbul l’opposizione turca denuncia i rischi di una “dittatura” e invita “tutti i cittadini a unirsi per salvare la democrazia”. Al termine di una notte agitata, tra manifestazioni spontanee per le strade e rumorose proteste dai balconi ...

Smartphone - Google presenta Pixel 3a e va All'attacco della fascia media : Google alza ufficialmente il sipario sui nuovi Pixel 3a e 3a XL. L'azienda di Mountain View ha sfruttato la vetrina della Conferenza d'apertura della I/O 2019, l'evento durante il quale vengono ...

Conte revoca Siri. Salvini All’attacco : ora flat tax e cantieri : A meno di dimissioni in extremis, per Armando Siri il redde rationem arriverà stamattina in Consiglio dei ministri, convocato alle 9.45. Secondo il copione preparato dal premier: Giuseppe Conte presenterà la proposta di revoca del sottosegretario leghista alle Infrastrutture, di concerto con il ministro competente Danilo Toninelli, e “sentirà” il Cdm, per poi trasmettere la richiesta al presidente della Repubblica per la ...

Le Ong tornano All'attacco : "Pronti a salpare verso il Mediterraneo" : Mauro Indelicato Dalla Mare Jonio ad Open Arms, passando per la Sea Watch 3: ecco le navi pronte ad aggirare la politica di Salvini E adesso le navi cosiddette “umanitarie” delle Ong tornano al centro dell’attenzione, pronte a riprendersi la scena dopo mesi in cui i loro mezzi risultano ancorati all’interno di diversi porti del Mediterraneo. La prima a salpare nelle scorse ore è la “Mare Jonio”, la nave dell’Ong “Mediterranea” finita ...

Anonymous - attacco hacker Alle mail di 30mila avvocati romani. C'è anche la Raggi : attacco di Anonymous Italia alla posta elettronica certificata di 30.000 avvocati iscritti all'Ordine di Roma. Tra i dati diffusi ci sono anche le mail della sindaca della Capitale, Virginia Raggi . ...

Casal Bruciato - proteste a Roma contro Alloggio ai rom/ Attacco Alla sindaca Raggi : Casal Bruciato proteste in corso a Roma contro l'alloggio assegnato ad una famiglia di rom. Attacco al sindaco Raggi da parte di "21 luglio"

Salone del libro di Torino - M5s All'attacco : "Escludere AltaForte e Polacchi" : Sulle polemiche legate alla casa editrice vicina a CasaPound e le defezioni successive di scrittori e altri editori è intervenuta l'esponente pentastellata Valentina Sganga: "Salviamo la fiera"

Neymar - la pazienza adesso è finita : pesantissimo attacco da parte di un suo ex Allenatore : I comportamenti del brasiliano hanno stancato un po’ tutti, compreso il suo ex allenatore Luxemburgo che lo ha attaccato dal Brasile La stagione di Neymar è tutt’altro che positiva, la vittoria della Ligue 1 non può bastare al brasiliano, arrivato due anni fa al Paris Saint-Germain per vincere la Champions League. FRANCK FIFE / AFP Gli atteggiamenti dell’ex Barcellona hanno stancato un po’ tutti, compreso il suo ex ...

Caso Siri - Lega All'attacco : 'Conte non è più arbitro'. Domani il decisivo Cdm. E spunta il caso di una palazzina : La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta, senza ipotesi di reato né indagati, sull'acquisto da parte del sottosegretario leghista, indagato per corruzioni, di uno stabile a Bresso, nel Milanese, ...

Formula 1 - Helmut Marko ha un conto aperto con Ricciardo : ennesima attacco frontale All’australiano : Il consulente della Red Bull continua a pungere Ricciardo, dimostrando di non aver digerito il suo passaggio alla Renault Helmut Marko sembra avere un conto aperto contro Daniel Ricciardo, dimostrando di non aver affatto digerito il suo addio alla Red Bull per trasferirsi in Renault. AFP/LaPresse Dopo aver sottolineato di essersi fatto abbindolare dal team francese, il consulente austriaco ha lanciato l’ennesima frecciata ...