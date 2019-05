Abbonamento di 6 mesi a Xbox Live Gold e 1000 Apex Coins a un prezzo stracciato in

eurogamer

(Di giovedì 9 maggio 2019) Tempo di parlare di offerte incredibili e di sconti da non lasciarsi sfuggire per i possessori diOne e di tutte le console della famiglia che potrebbero essere interessati anche a uno dei giochi più in voga del momento.Quest'oggi vi segnaliamo che 6di(la valuta in game diLegends) sono disponibili con uno sconto notevolissimo. Sfruttare questa offerta, che sarà disponibile ancora per circa 13 ore, permette di acquistare tutti questi elementi risparmiando ben il 60% sulstandard.Ecco l'offerta (per visualizzarla è necessario disattivare adBlock):Leggi altro...

Eurogamer_it : Un'offerta incredibile per l'abbonamento a Xbox Live Gold e per 1000 Apex Coins. #Xbox #ApexLegends - Plaffo : Xbox Live Gold – Su Amazon 6 mesi (3+3) di abbonamento + 1.000 Apex Coins in offerta oggi a 19,99€ - 4GameHz1 : 6 mesi di abbonamento xbox live gold e 1.000 monete apex a soli 19.99 euro! -