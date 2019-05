Salvini | «Spaccatura con i Cinque Stelle | non solo su Siri Ma Governo va avanti»

L'ultimo appello di Di Maio : no alla conta su Siri. Salvini : con 5S spaccatura su vari temi : La sorte politica del sottosegretario accusato di corruzione dai magistrati capitolini non è però l'unico tasto su cui batte il vicepremier pentastellato. In conferenza stampa alla Camera affiancato ...

Siri - arriva la resa dei conti in Cdm. Salvini : 'Spaccatura con M5S' : 'Le decisioni della politica non hanno nulla a che fare con i tempi della giustizia', gli fa eco il Guardasigilli. E Salvini alza la posta annunciando di portare in Cdm flat tax, e autonomie. E ...

Salvini : «Spaccatura con i Cinque Stelle - : Il vicepremier e leader del Carroccio attacca gli alleati ma nega un voto anticipato. Di Maio: «Ultimo appello alla Lega, faccia dimettere Siri»

Salvini : 'Evidente spaccatura con M5s ma il governo va avanti' : 'Mi sembra evidente che con M5s ci sia una spaccatura, e non solo su Siri '. Lo ha detto il vicepremier, Matteo Salvini, spiegando che c'è 'una differenza di vedute sulla Tav, sull'Autonomia, sull'...

Salvini : "Evidente spaccatura con M5s ma il governo va avanti" : "Mi sembra evidente che con M5s ci sia una spaccatura, e non solo su Siri". Lo ha detto il vicepremier, Matteo Salvini, spiegando che c'è "una differenza di vedute sulla Tav, sull'Autonomia, sull'immigrazione". Parlando del caso Siri, Salvini aggiunge: "Domani c'è il Cdm, se vanno al voto, votano per le dimissioni di Siri, dimettono una persona senza che ci sia mezza prova, se ne prendono la responsabilità, noi votiamo contro le dimissioni e ...

Salvini : «Con i 5 Stelle c’è una spaccatura - non solo su Siri Ma avanti col governo» : Il ministro dell’Interno: «C’è una differenza di vedute sulla Tav, sull’Autonomia, sull’immigrazione. L’ultima delle cose di cui hanno bisogno gli italiani è una crisi di governo. Proseguiamo fino a fine mandato»

Salvini : “Con i Cinque Stelle c’è una spaccatura - non solo su Siri” : «Mi sembra evidente che con M5S ci sia una spaccatura e non solo su questo. C’è una differenza di vedute sulla Tav, sull’Autonomia, sull’immigrazione». A dirlo è il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini durante la registrazione di Matrix, su Canale 5, parlando della differenza di vedute con il M5s sul caso Siri. Per Salvini, «alla gente ch...

Governo - Salvini : «Con il M5S c'è una spaccatura - non solo su Siri. Ma si va avanti con l'esecutivo» : «Mi sembra evidente che con M5s ci sia una spaccatura e non solo su questo. C'è una differenza di vedute sulla Tav, sull'Autonomia, sull'immigrazione». Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega ...