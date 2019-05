Noemi | la situazione rimane grave | ' Un polmone è compromesso'

Blastingnews

(Di mercoledì 8 maggio 2019) A Napoli e in tutta Italia si stanno vivendo momenti di ansia e terrore per le condizioni di, la bambina di soli 4 anni ferita per sbaglio in un agguato camorristico, nella giornata di venerdì 3 maggio. Dall'ultimo bollettino medico non ci sono novità positive rilevanti, anzi, la preoccupazione sale di ora in ora, visto e considerato che le condizioni rimangono stabili. In poche paroleattaccata ai macchinari ed è sempre in pericolo di vita. Nella giornata di ieri Mattarella ha fatto visita alla piccola Sono passati sei giorni dal ferimento di, un agguato e unache sta lasciando con il fiato sospeso tantissime persone. Purtroppo le notizie che giungono dall'ospedale non possono infondere fiducia, in quanto ilsinistro è ormaie non ci sono possibilità che possa essere recuperato. La piccola al momento riposa sedata ed è attaccata ...

