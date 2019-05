Metallica in concerto a Milano La lista delle cose che è vietato portare

ilsussidiario

(Di mercoledì 8 maggio 2019): oggi, mercoledì 8 maggio 2019, il gruppo inaugurerà ilSummer Festival, ecco tutte le info.

sonoRewind : I am ready for a wet and muddy concert. And today, more than ever.... Nothing else matters Pronto per un concerto… - BorgheseTomas : RT @alessiotav: Qualcuno vuole andare a vedere i Metallica stasera Ippodromo san siro? Ho 2 biglietti al prezzo di 1: 80 euro in tutto. Cal… -