Incontro Allegri-Agnelli | ecco quando si deciderà il futuro della Juve

Juventus - l'Incontro tra Agnelli e Allegri : si discute il futuro bianconero : Zaino in spalla per Andrea Agnelli: dentro ci sono i temi legati alla riforma della Champions in discussione nell'assemblea delle leghe europee a Madrid, dove nei piani del presidente la Juve sarebbe ...

Incontro Agnelli-Allegri - ultime notizie : PSG e Conte alla finestra : Incontro Agnelli-Allegri, ultime notizie: PSG e Conte alla finestra La stagione della Juventus è terminata poco dopo il ritorno dei quarti di Champions contro l’Ajax; messo in cassaforte il campionato, la dirigenza bianconera si è potuta concentrare sulla preparazione della prossima annata. Allegri sarà in panchina? Il contratto del tecnico livornese scade nel 2020, i contatti col presidente Agnelli per parlare di rinnovo sono già ...

Allegri Juventus - tra l’Incontro con Agnelli e l’offerta del PSG : le ultimissime : Allegri Juventus – Massimiliano Allegri guiderà la Juventus anche nella prossima stagione? Il verdetto sul futuro dell’allenatore arriverà dall’incontro con il presidente Andrea Agnelli che andrà in scena nei prossimi giorni. Entrambe le parti dopo il flop con l’Ajax hanno ribadito la volontà di proseguire assieme, ma bisognerà trovare l’accordo su programmi e cifre, e […] More

Allegri-Juventus - Incontro imminente. Ma c'è la tentazione Psg : Sembra tutto scritto ma non è detto che sia così. Perché nell'universo del pallone le situazioni evolvono in fretta e basta un attimo per far vacillare tutto. La Juventus e Massimiliano Allegri hanno ...

Juventus Allegri - Incontro a giorni ma il PSG tenta il tecnico : Juventus Allegri – giorni caldi in casa Juventus per il futuro della guida tecnica bianconera. Nonostante le molteplici dichiarazioni, da entrambe le parti, che presuppongono la volontà reciproca di proseguire insieme; qualche nube rimane a coprire la panchina dei campioni d’Italia. Già dopo l’eliminazione contro l’Ajax Agnelli e Allegri avevano, di comune accordo, dichiarato che […] L'articolo Juventus Allegri, ...

Allegri-Agnelli - Incontro previsto per sancire la permanenza del tecnico toscano : Il mercato della Juventus dovrebbe passare dall'ufficializzazione della permanenza o meno di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera. Un'attesa che oramai dura da giorni, in quanto gran parte dei media sportivi italiani hanno infatti scritto giorni fa che l'incontro ci sarebbe stato appena dopo il primo maggio e questo ritardo ha evidentemente fatto suscitare molti dubbi sulla permanenza di Allegri. Secondo ilbianconero.com, tutto ...

Incontro Juve-Allegri - le richieste del tecnico bianconero per continuare il matrimonio e le intenzioni dei bianconeri : Incontro Juve-Allegri – Ultima parte di stagione senza obiettivi in casa Juventus, la squadra di Massimiliano Allegri ha già vinto lo scudetto con ampio margine mentre è stata eliminata da Coppa Italia e Champions League. Nell’ultimo match è arrivato solo un pareggio nel derby contro il Torino, brutta prestazione per i bianconeri che forse pensano già alla prossima stagione. In particolar modo è previsto nei prossimi giorni un ...

Bucchioni : 'Allegri aspetta Incontro ma Agnelli non chiama - possibile sorpresa della Juve' : Una delle notizie più battute dai giornali in questi giorni è la permanenza o meno di Massimiliano Allegri alla Juventus. Nonostante le dichiarazioni rilasciate da Agnelli nel post partita di Juventus-Ajax (in cui il presidente ha confermato la panchina del tecnico livornese nella prossima stagione) e quelle di Allegri nel programma televisivo 'Che Tempo Che Fa', vi è ancora chi avanza dei dubbi sul futuro della panchina bianconera. Ad ...

Juventus - Nedved : 'Allegri ha un contratto - resta. Ci sarà Incontro con Agnelli' : Il derby della Mole sullo sfondo e il futuro di Massimiliano Allegri come argomento caldo in casa Juventus . A parlarne è Pavel Nedved , che ai microfoni di Sky Sport ha confermato l'allenatore che ha vinto cinque scudetti in altrettante stagioni: "Allegri sarà l'allenatore della Juventus l'anno prossimo? Certo, ha un contratto e deve continuare. Io sono ...

Juve - Nedved conferma Allegri : "L'Incontro? Quando sarà il momento" : Lo ha detto Andrea Agnelli dopo il k.o. con l'Ajax, oggi lo ribadisce anche Pavel Nedved, poco prima del derby col Torino: "Max Allegri sarà il prossimo allenatore della Juventus". Il vicepresidente ...

Juventus-Torino - Allegri annuncia il futuro : Incontro con Agnelli! : JUVENTUS TORINO Allegri- Massimiliano Allegri, intervenuto in conferenza stampa alla viglia della sfida tra Juventus e Torino, ha colto l’occasione per sottolineare alcuni rivelazioni sul suo prossimo futuro. Dichiarazioni sibilline che suonano come una conferma parziale e non scontata. 50% di possibilità di vedere il tecnico bianconero sulla panchina della Juventus in vista della prossima […] More

Juventus-Torino - Allegri in conferenza : “Futuro? Prima Incontro Agnelli” : JUVENTUS TORINO, Allegri in conferenza – C’è particolare attesa per la conferenza stampa di oggi di Massimiliano Allegri. Se non bastasse l’argomento, il derby della Mole, e la conseguente importanza del match (soprattutto per il Torino, che mai come quest’anno sogna e spera di battere i bianconeri) a dare maggiore interesse all’incontro delle 14:00 ci […] L'articolo Juventus-Torino, Allegri in conferenza: ...

Juve - imminente l'Incontro tra Agnelli e Allegri : Secondo quanto riporta Sky Sport l'incontro fra Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri si terrà nelle prossime ore. Il faccia a faccia tra il presidente e l'allenatore bianconero dovrebbe avvenire addirittura prima del derby, ...

Incontro Agnelli-Allegri - “Sky” rivela : “Tutto entro 48 ore” : Incontro AGNELLI ALLEGRI- Secondo quanto rivelato dai colleghi di “Sky“, Agnelli e Allegri potrebbero anticipare il loro Incontro già nel corso delle prossime 48 ore. Un Incontro prima del derby che potrebbe segnare in maniera immediato il futuro della Juventus. La sensazione è che le due parti vogliano proseguire insieme la loro avventura, ma tutto […] L'articolo Incontro Agnelli-Allegri, “Sky” rivela: “Tutto ...