In difesa della maestra del coro delle voci bianche del San Carlo

Salone del Libro - spostato lo stand di Altaforte : sarà vicino al ministero della difesa : sarà collocato in uno spazio più sicuro del Salone del Libro, probabilmente davanti a quello del ministero della Difesa, lo stand di Altaforte, la casa editrice ritenuta vicina a Casapound.

Un tweet della difesa scatena l’inferno - tra Lega e M5s non c’è più pace : Ennesima lite tra i due alleati di governo. M5S e Lega trovano sempre nuovi terreni di scontro, in un'escalation ormai inarrestabile man mano che ci si avvicina alle Europee. Questa volta è la sicurezza il nuovo campo di battaglia. Dove si sono consumati anche nuovi screzi tra il ministero della Difesa e quello dell’Interno. Tutto comincia da un tweet pubblicato dal ministero della Difesa: "4 maggio pescherecci italiani nel mirino delle ...

Viminale contro difesa per il tweet cancellato della ministra Trenta - : La ministra si congratula con la Marina Militare per un salvataggio di pescherecci italiani da motovedette libiche poi rivelatosi falso. Il Viminale: "Trenta si informi invece di polemizzare con ...

Viminale contro difesa per il tweet cancellato della ministra Trenta : Un tweet pubblicato e poi cancellato su una notizia falsa è l'occasione per un nuovo scontro all'interno del governo gialloverde. E la polemica, questa volta è tra due ministeri: l'Interno e la Difesa.

Roma - Raggi prende in “prestito” generali dal ministero della difesa per guidare 5 Dipartimenti : dai vigili a Tutela ambiente : La sindaca Virginia Raggi chiede in “prestito” al ministero della Difesa ben cinque generali di Brigata e di Corpo d’Armata da mettere a capo di altrettanti Dipartimenti dell’amministrazione di Roma. Un tentativo, filtra dal Campidoglio, di portare legalità e controllo all’interno di alcuni settori delicati della macchina capitolina, insieme a competenza e senso pratico. I militari scelti sono quattro dell’Esercito Italiano e uno ...

Marcello Lippi : 'La Juve ha affrontato l'Ajax senza il Ronaldo della difesa' : La Champions League è ormai giunta alle semifinali e ieri sera al Camp Nou è andata in scena Barcellona-Liverpool, terminata sul 3-0, grazie al gol di Suarez e alla doppietta di Lionel Messi, che ha riacceso l'eterno confronto con Cristiano Ronaldo. Marcello Lippi, nell'intervista rilasciata a Sky Sport, ha parlato di CR7, della Pulce, ed ha raccontato cosa manca alla Juventus per vincere la coppa dalle grandi orecchie. L'eterno confronto tra ...

Il futuro della Juve? Con Can in difesa - a partire dal derby col Toro : Emre Can è lo juventino più sottovalutato in questi giorni di fine stagione. Emre è importante per Allegri perché può giocare da centrale di destra in una difesa a tre oppure a metà campo, nelle ...

Gran Bretagna. Fuga di notizie su Huawei - May licenzia il ministro della difesa : L'addio di Gavin Williamson al governo di Theresa May, Ansa, . Gavin Williamson, ormai ex ministro della Difesa britannico licenziato da Theresa May il Primo maggio con l'accusa di aver diffuso ...

Uk - ministro della difesa licenziato per i suoi legami con Huawei : Il ministro della Difesa britannico Gavin Williamson è stato di recente estromesso dal suo incarico per decisione del primo ministro Theresa May . Al suo posto è stata subito nominata Penny Mordaunt, ...

Scandalo «Huawei leak» : Theresa May licenzia il ministro della difesa : Il cosiddetto Scandalo “Huawei leak” è stato fatale al ministro della difesa britannico Gavin Williamson, licenziato mercoledì dal primo ministro Theresa May. Lo Scandalo si riferisce alla fuga di notizie riservate relative alla riunione del consiglio di sicurezza nazionale dello scorso 23 aprile. Al posto di Williamson nominata Penny Mourdant...

Londra - Mordaunt nuova ministra della difesa : Theresa May ha nominato a tambur battente una donna, Penny Mordaunt, alla guida del ministero della Difesa britannico dopo l'uscita di scena di Gavin Williamson, silurato dalla premier a causa del ...

Uk - May silura il ministro della difesa per anticipazione su decisioni di Londra di usare componenti Huawei per 5G : Theresa May ha nominato una donna, Penny Mordaunt, alla guida del ministero della Difesa britannico dopo l’uscita di scena di Gavin Williamson, silurato dalla premier a causa del leak sul caso Huawei. Mordaunt, 46 anni, era finora ministra per la Cooperazione Internazionale. Anche lei, come il collega appena defenestrato, ha fama di falco ed è considerata fra i più decisi sostenitori della Brexit all’interno dell’attuale governo ...

