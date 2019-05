Governatore indagato? Ecco perché L' atto che Fontana dovrà spiegare

Fontana indagato? Ecco perché L'atto che il Governatore spiegherà : L'atto con cui il governatore Attilio Fontana assegna l'incarico al socio del suo studio legale Luca Marsico e per il quale ora risulta indagato. SCARICA Segui su affaritaliani.it

Tangenti in Lombardia - il Governatore Fontana è indagato per abuso d'ufficio : Anche il governatore della Regione Lombardia Attilio Fontana è tra gli indagati nell' intreccio criminale che ha coinvolto 96 persone, di cui 43 agli arresti in carcere o ai domiciliari . Fontana è ...

Corruzione Calabria - indagato Governatore Oliverio/ Appalti - nei guai sindaco Cosenza : Calabria, terremoto Corruzione in Appalti: indagato Governatore Oliverio, sindaco di Cosenza Occhiuto ed ex consigliere regionale Amato

Elezioni Piemonte - Alberto Cirio (Fi) è il candidato Governatore del centrodestra. È ancora indagato per peculato : Dopo lunghe trattative tra Forza Italia e Lega, alla fine ce l’ha fatta. L’eurodeputato Alberto Cirio sarà il candidato presidente della Regione Piemonte a guida della coalizione di centrodestra. Dovrà vedersela contro l’attuale governatore Piemontese, il dem Sergio Chiamparino, e contro Giorgio Bertola, candidato del Movimento 5 Stelle. Il via libera alla sua candidatura è stato stabilito venerdì pomeriggio durante un vertice a Milano tra le ...

Zingaretti indagato per presunto finanziamento illecito - il Governatore : «M5s non mi fa paura - fiducia nella giustizia» : Eletto da 48 ore alla guida del Pd e arriva la prima tegola per Nicola Zingaretti. Secondo una anticipazione dell'Espresso il segretario sarebbe indagato per finanziamento illecito. Una...

Zingaretti indagato per presunto finanziamento illecito - il Governatore : «M5S non mi fa paura - fiducia nella giustizia» : Il nome di Nicola Zingaretti spunta in un filone di indagine collegato alle dichiarazioni dell'avvocato Giuseppe Calafiore, arrestato insieme a Piero Amara per corruzione in atti giudiziari. Lo...