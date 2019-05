Giordana Angi fidanzata | “L’amore non un problema | mi sono sentita sola”

Ricky Martin sconvolge Giordana Angi con una proposta super : Stash senza parole : Serale Amici, la proposta di Ricky Martin a Giordana Angi Grandi sorprese al Serale di Amici questa sera, soprattutto per Giordana Angi che dopo tutte le critiche di Rudy Zerbi si è vista proporre nientepopodimeno che da Ricky Martin qualcosa che definire sensazionale è dire poco. E non stiamo esagerando affatto: il coach della Squadra […] L'articolo Ricky Martin sconvolge Giordana Angi con una proposta super: Stash senza parole proviene ...

Amici - Rudy Zerbi contro Giordana Angi : "Ti senti sto cavolo!" : Serale Amici 18, Rudy Zerbi su Giordana Angi: "Sei pronta per Tale e quale show" Continua la querelle tra Rudy Zerbi e la cantante della Squadra Bianca Giordana Angi. Per il professore del Serale di Amici 2019, la cantante è sempre uguale a se stessa e aggiunge che imita le voci di Loredana Bertè e altre cantanti. Ed è per questo che lancia la sfida Tale e quale show. Le due cantanti del programma, Giordana e Tish, infatti, devono ...

Tutti a Casa di Giordana Angi - la faccia più ruvida e sofferta di Amici (recensione) : Tapparsi le idee e i pregiudizi, quando ascoltiamo "Casa" di Giordana Angi, può aiutarci tantissimo. Chi non crede nella potenzialità artistica dei talent-show ha le sue ragioni, ma ascoltare questo disco ci fa dimenticare quella piattaforma tanto discussa di "Amici" di Maria De Filippi, dove tutto si crea e tutto viene distrutto. Giordana, 25 anni, ha pubblicato il suo primo EP dopo tanti tentativi. 7 tracce in cui la cantante italo-francese ...

Amici 18 - Giordana Angi pesante accusa : "Qui solo per promuovere disco" : Giordana vuole solo promuovere il suo disco ad Amici 2019? L'accusa di Rudy Zerbi Giordana Angi è spesso bersagliata da Rudy Zerbi. L'insegnante la ritiene davvero brava quando canta i suoi brani, meno invece quando canta quelli degli altri. Glielo ha ripetuto più volte, nel corso del Serale di Amici 18, e questa volta è […]

Amici 18 - Tish furiosa con Giordana Angi : "Ha rotto le pa**e" : Giordana Angi attaccata da Tish: è di nuovo scontro tra le due al Serale di Amici Che tra Tish e Giordana Angi non scorra buon sangue è ormai risaputo. Tuttavia le due non hanno mai perso occasione in queste prime puntate del Serale di Amici 18 di punzecchiarsi vicendevolmente. E anche nell'ultimo daytime del talent show andato in onda su Canale 5, Giordana Angi ha voluto fare una proposta a Tish per dare vita a una nuova sfida. Una ...

Amici - Rudy lancia una pesante accusa a Giordana Angi : 'Vuoi cantare solo i tuoi brani' : La nuova puntata di Amici ha riservato tantissimi colpi di scena ai telespettatori. Nel corso della diretta trasmessa sabato 20 aprile, Rudy Zerbi ha lanciato delle pesanti accuse all'allieva Giordana Angi. Durante l'ultimo appuntamento del talent di Canale 5, ancora una volta è stata messa in risalto la rivalità tra Giodana Angi e Tish. Le due, dopo aver dato luogo ad un duro scontro nella puntata precedente, questa volta hanno scelto la via ...

Amici - irruzione in studio della madre di Giordana Angi : rivelazione inquietante sul passato della cantante : Sorpresa nel corso del serale di Amici, il programma di Maria De Filippi su Canale 5. Sorpresa per Giordana Angi fatta da sua madre: mai si sarebbe aspettata di incontrarla in studio, poiché mamma è molto impegnata con il suo lavoro da hostess. Ma la De Filippi è riuscita ad organizzare l'incontro.

Amici - Rudy Zerbi umilia Giordana Angi e lei perde il controllo : rissa e parole grossissime : Al centro delle polemiche ad Amici, il programma di Maria De Filippi su Canale 5, c'è sempre Giordana Angi. In questo caso non per la battaglia con Tish, ma per un duro confronto con Rudy Zerbi. Quest'ultimo, infatti, ha pesantemente attaccato Giordana: "Mi è piaciuta questa scelta di Tish di lancia

Giordana Angi - madre ad Amici 18 : finalmente la verità sul suo passato : Storia Giordana Angi di Amici 2019: la confessione della madre in diretta La madre di Giordana Angi ha fatto una magnifica sorpresa a sua figlia durante la quarta puntata del Serale di Amici 18. La cantante non si sarebbe mai aspettata di incontrare sua madre in studio, anche perché è molto impegnata col suo lavoro […]

Amici - Tish brutalizza ancora Giordana Angi : 'Vali zero - perché non ti sopporto'. Finisce in rissa : ancora scintille tra Giordana Angi e Tish ad Amici , il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Già, le due proprio non si sopportano. L'ultimo atto? Altre parole pesantissime di Tish: 'Io ...

Esce Casa - l’album di Giordana Angi : testo e audio del nuovo singolo in radio : Si intitola Casa l'album di Giordana Angi, la concorrente di Amici di Maria De Filippi che viaggia speditamente verso la vittoria dell'edizione. Il disco è disponibile da oggi, venerdì 19 aprile, e contiene al suo interno l'omonimo singolo, Casa, disponibile da oggi in radio e in digital download dopo la presentazione come inedito nel programma. Le gare degli inediti hanno già rivelato al pubblico di Canale 5 alcuni dei brani che troveremo ...

Amici - Tish provoca e Giordana Angi sbrocca : "Che razza di roba sei". Altra rissa - parole pesantissime : Alta tensione ad Amici, il talent show di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Tutta colpa di Tish, al centro di un nuovo caso con Giordana Angi. Già, perché Tish ha svelato un segreto sul passato di Giordana, la quale non ha gradito affatto. Insomma, trovano un nuovo pretesto per litigare. Tish ha

Amici 18 - Giordana Angi : reazione dietro le quinte dopo critiche Zerbi : Serale Amici 18 curiosità: Giordana ha risposto a Rudy… ma dietro le quinte! Giordana Angi ha ricevuto un giudizio negativo da Rudy Zerbi nell'ultima puntata del Serale di Amici 2019 andata in onda. Niente di nuovo sotto al sole. Ma questa volta il professore è stato ancora più pungente: le ha detto, senza troppi giri […]