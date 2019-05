Furia Di Maio contro Raggi

Caso Siri - Matteo Salvini in Furia to con Conte e Di Maio : “Vogliono una crisi di governo” : Matteo Salvini non la prende bene e sbotta contro Conte e i 5 Stelle di Di Maio Dietro la calma apparente seguita all’annuncio del presidente del Consiglio che ha messo alla porta il sottosegretario della Lega, c’è una tensione altissima che mette a rischio la tenuta del governo. Salvini non l’ha presa bene. Un colpo … Continue reading Caso Siri , Matteo Salvini infuriato con Conte e Di Maio : “Vogliono una crisi di ...

Contatti Lega e Forza Italia per far cadere governo? Luigi Di Maio è una Furia su Facebook : Luigi Di Maio repliche alle accuse di eventuali accordi tra Lega e Forza Italia per far cadere il governo gialloverde e formare un nuovo esecutivo insieme. Il vicepremier e leader M5s scrive su Facebook :"Lo trovo gravissimo...Sembra ci siano persino Contatti in corso con Berlusconi per fare un altro esecutivo. Sono pieni i giornali di queste ricostruzioni e lo trovo gravissimo. Anche oggi la Lega minaccia di far cadere il governo. Lo aveva ...