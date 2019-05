CLAMOROSO – Allegri-Juve | a breve l’annuncio del cambio in panchina

Juventus - “Sky” : CLAMOROSO - Agnelli-Allegri incontro immediato : AGNELLI ALLEGRI- Come riportato da “SkySport”, Agnelli e Allegri potrebbero decidere di incontrarsi in maniera immediata prima del calcio d’inizio del derby. Un incontro in programma entro le prossime 48 ore, il quale sancirà in maniera ufficiale il futuro. La sensazione è che le due parti abbiano voglia e interesse di proseguire insieme in vista […] More

Juventus - CLAMOROSO Pistocchi : “Allegri out? Piace anche a Cancelo” -FOTO- : Juventus Pistocchi- Maurizio Pistocchi, tramite il proprio account twitter, ha colto l’occasione per evidenziare diversi post sul pensiero di alcuni tifosi della Juventus sul possibile addio di Allegri a fine anno. Impazza l’hashtag #AllegriOut, un segnale che il popolo bianconero sembrerebbe esser diviso sul prossimo futuro del tecnico bianconero. Occhio anche al “like” di Cancelo, […] More

Il CLAMOROSO gesto di Ronaldo al termine di Juve-Ajax : Allegri il destinatario? [VIDEO] : Non è ancora passata la delusione in casa Juventus, il club bianconero ha dovuto fare i conti con una pesante eliminazione in Champions League ai quarti contro l’Ajax, non è bastato il solito Cristiano Ronaldo autore di due gol tra andata e ritorno. La stagione del portoghese può essere considerata assolutamente all’altezza, adesso potrà tentare l’assalto alla classifica marcatori nelle ultime giornate di campionato. Nel ...

Video Ronaldo - CLAMOROSO gesto verso Allegri? “Ce la siamo fatta sotto” : Video Ronaldo- Un Video che mette in risalto un gesto di Cristiano Ronaldo a fine gara conto l’Ajax. Chiaro gesto di “paura e fifa” come a sottolineare un chiaro messaggio: “Ce la siamo fatta sotto”. Un messaggio breve, ma allo stesso tempo molto importante, il quale sottolinea la tutto il rammarico del campione portoghese. A […] More

Convocati SPAL-Juventus - CLAMOROSO : Allegri ne lascia a casa 9 : Convocati SPAL JUVENTUS- Allegri lo aveva annunciato in conferenza stampa, ora è arrivata la conferma: in 8 salteranno la sfida di domani contro la SPAL, sfida che potrebbe consegnare in maniera matematica l’ottavo scudetto consecutivo ai bianconeri. Come rivelato in conferenza stampa, fuori Ronaldo, Mandzukic, Chiellini, Emre Can, Rugani, Matuidi, Pjanic, Dougla Costa, Caceres. Sarà […] L'articolo Convocati SPAL-Juventus, clamoroso: ...