Cinema | dal 9 maggio ‘Anima’ il film su bene comune e corruzione | “Torniamo a desiderare

Pet Sematary : la trama - il cast - il trailer del film dal 9 maggio al Cinema : Pet Sematary, tratto dall'omonimo romanzo di Stephen King , torna al cinema, dal 9 maggio,. E' infatti la seconda volta che viene adattato per il grande schermo. La prima fu nel 1989, ed il titolo ...

Shinkai torna al Cinema dopo Your Name con '5 CM AL SECONDO' solo dal 13 al 15 maggio. Guarda la clip in esclusiva! : dopo il successo di Your Name con oltre 315 milioni di euro incassati nel mondo finalmente sul grande schermo il capolavoro che ha consacrato al grande pubblico il Maestro Makoto Shinkai 5 CM al secondo . Il film, diretto e prodotto da Shinkai come suo secondo ...

“Solo cose belle” - al Cinema dal 9 maggio il film-manifesto dedicato al rispetto di tutte le diversità : Raccontare la paura del “diverso”, del disabile, dell’immigrato, ma anche le risorse che possono scaturire dal superamento di timori e pregiudizi: è questa la sfida di Kristian Gianfreda, regista di Solo cose belle, il film in uscita nelle sale di tutta Italia il prossimo 9 maggio. Presentato in anteprima come visione straordinaria davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella lo scorso 7 dicembre, la pellicola si appresta ora ...

Io - Leonardo con Luca Argentero al Cinema dal 26 settembre e poi sui canali Sky : Io, Leonardo dal 26 settembre al cinema poi su Sky Luca Argentero è Leonardo Da Vinci a 500 anni dalla sua morte 500 anni fa, il 2 maggio del 1519, a Amboise in Francia moriva Leonardo da Vinci, il grande genio italiano. Oggi, il 2019, è dedicato alle celebrazioni delle sue opere, della sua vita, del suo genio riconosciuto in tutto il mondo. Il film Io, Leonardo arriverà nelle sale italiane il prossimo 26 settembre, prodotto da Sky con Progetto ...

Cosa aspettarci dalla “Fase quattro” del Marvel Cinematic Universe : Con Avengers: Endgame si è conclusa la cosiddetta Fase tre del Marvel Cinematic Universe (o più brevemente Mcu), vale a dire il ciclo di film dedicati ai supereroi dei Marvel Studios usciti tra il 2016 e il 2019, indicativamente i più “adulti” della saga. Ma Endgame segna anche la fine dell’intero blocco di film Marvel realizzati dal 2008 a oggi, quello battezzato Infinity Saga. Questo significa niente più film Marvel dopo Avengers: Endgame? ...

Cinema : i film in programma nelle sale di Grosseto dal 2 all'8 maggio : Questi i prezzi previsti per assistere agli spettacoli: biglietti interi: 7 euro biglietti ridotti, tessera Dlf,: 5 euro. Acquistando la tessera Dlf o la Cinecard Cinema Stella al costo di 15 euro , ...

La prima clip di “Dolor y Gloria” di Pedro Almodóvar - al Cinema dal 17 maggio : Il nuovo film di Pedro Almodóvar con Antonio Banderas, Asier Etxeandia, Leonardo Sbaraglia, Nora Navas e con la partecipazione speciale di Penélope Cruz sarà presentato in concorso al Festival di Cannes 2019 e arriverà nei cinema italiani da venerdì 17 maggio. “Dolor y Gloria” racconta una serie di ricongiungimenti di Salvador Mallo, un regista cinematografico oramai sul viale del tramonto. Alcuni sono fisici, altri ricordati: la ...

Judy Dench è Red Joan dal 9 Maggio al Cinema : 40 anni sotto copertura. Ha tradito per cambiare il nostro destino. Un’incredibile storia vera. Nel 2000 la tranquilla vita di pensionata di Joan Stanley viene bruscamente sconvolta dall’MI5 che la arresta con l’accusa di spionaggio e alto tradimento ai danni della Corona: avrebbe consegnato segreti militari all’Unione Sovietica durante la Seconda Guerra Mondiale. Nel serrato interrogatorio che segue l’arresto emergerà, dopo oltre 40 anni, la ...

Rocketman - il film che racconta la storia di Elton John - fuori concorso a Cannes e al Cinema dal 29 maggio prossimo : Ambientato nel mondo delle canzoni più amate di Sir Elton John, il film vede l'interpretazione di Taron Egerton, partire dalla figura del timido pianista prodigio, Reginald Dwight, fino a diventare ...

Sergio Leone - su Sky Cinema il Cinema western a 30 anni dalla morte : Il 30 aprile 1989 ci lasciava Sergio Leone. A 30 anni dalla scomparsa, da lunedì 29 aprile a venerdì 10 maggio, Sky cinema Collection (canale 303) diventa Sky cinema Sergio Leone e ospita tutta la filmografia del regista, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano, riconosciuto in tutto il mondo come uno dei più importanti cineasti della storia del cinema. Non può mancare in programmazione ...

KARAMEA - Dal 23 maggio al Cinema - distribuito da Movieday. : ... il documentario segue le pionieristiche avventure di Paul Murray ed il suo insolito gruppo nell'instituire un tentativo di rivoluzione economica e ambientale lontano da tutti gli sguardi del mondo ...

“Spoilera” Avengers Endgame : ragazzo picchiato e preso a pugni fuori dal Cinema : Quanto pare, Anthony e Joe Russo, i fratelli registi della celeberrima saga, si sono addirittura premurati di diffondere per tempo una lettera dedicata a milioni di fan per “chiedere la cortesia” di non spoilerare il finale a sorpresa del film. Evidentemente l’appello dei due registi non è servito a molto o, quantomeno, non è stato accolto da un ragazzo di Hong Kong. Per la precisione, ci troviamo a Causeway Bay, cuore pulsante dello ...

'Essere Leonardo da Vinci' - il Genio rivive a 500 anni dalla morte tra Cinema e palcoscenico : Cinquecento anni dopo la sua morte Leonardo rivive tra cinema e palcoscenico. Tratto dallo spettacolo teatrale di successo internazionale Essere Leonardo da Vinci. Un'intervista impossibile , il film ...