Belmonte Mezzagno Ucciso in un agguato Antonino Di Liberto

Killer ammazzano Antonino Di Liberto - fratello dell’ex sindaco di Belmonte Mezzagno : È stato un agguato in puro stile mafioso quello che ha ucciso Antonino Di Liberto, noto commercialista di Belmonte Mezzagno. L’uomo, 49 anni, è stato sorpreso dai Killer dopo essere entrato nella sua Bmw davanti alla sua abitazione di via Umbria a Belmonte. Da quella macchina Di Liberto non è più uscito. È stato freddato […] L'articolo Killer ammazzano Antonino Di Liberto, fratello dell’ex sindaco di Belmonte Mezzagno proviene ...

