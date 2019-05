Beatificazione di Aldo Moro | il postulatore della causa minacciato di morte | ' Lascio'

Aldo Moro - la figlia chiede lo stop alla Beatificazione . E merita di essere presa sul serio : Anticamente era il popolo ad acclamare i suoi pastori e i suoi santi. Nel corso degli ultimi secoli, la Chiesa di Roma ha deciso di codificare in modo abbastanza rigoroso e trasparente la scelta delle sue guide e di coloro da beatificare e canonizzare. Su quest’ultimo processo, è ancora abbastanza aperto il dibattito tra chi vorrebbe proclamare santi soltanto figure appartenute al passato e chi, invece, preme per elevare agli onori degli altari ...

