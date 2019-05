Ancora un Mistero cobalto

Il Royal Baby è un maschietto ma è mistero sul nome - Harry : “Non abbiamo Ancora deciso - ci vorrà giugno” : Il Royal Baby, come già annunciato, è nato: pesa 3, 2 chilogrammi ed è venuto alla luce nelle prime ore di oggi. Confermato quindi l’annuncio ritardato ai media che i duchi di Sussex avevano anticipato a suo tempo, facendo sapere di voler lasciare privato per qualche ora l’evento prima di condividere la notizia in pubblico. Buckingham Palace ha precusato che con la coppia si trova a Frogmore Cottage anche Doria Ragland, la mamma di ...

Satoshi Nakamoto : Ancora Mistero sull'identità del creatore del Bitcoin : Uno dei più grandi misteri dell'universo crypto è l'identità di Satoshi Nakamoto che rimarrà segreta nonostante John McAfee avesse promesso di rivelarlo. L'influencer più noto del mondo delle criptovalute aveva affermato di voler rendere noto chi si nasconde dietro l'identità del creatore di Bitcoin. Ho protetto l'identità di Satoshi . È ora, però, che la questione venga chiusa.

Dragon Age 4 : un titolo avvolto Ancora dal mistero : Notti insonni in casa BioWare. Dopo i problemi che stanno accompagnando l’uscita di Anthem che ne hanno incrinato in qualche modo il successo, ora anche il prossimo capitolo di Dragon Age 4sembra essere avvolto da incertezza per il clima non proprio idilliaco tra i componenti del suo team di sviluppo. Dopo il teaser del gioco presentato in occasione dei Game Awards 2018 molte cose sono cambiate e tra BioWare ed Electronic Arts, la ...

Juventus - il futuro di Wesley rimane Ancora un mistero : non può essere tesserato : La dirigenza della Continassa non smette mai di lavorare per rendere la rosa variegata e performante. Molti giovani talenti farebbero carte false pur di indossare la maglia bianconera e tra questi c'è anche Wesley, il quale ha comunicato, come fanno la maggior parte dei millennial su Instagram, che presto sarà un giocatore della Juventus. Il diciannovenne, nato nello stato di Bahia, ha superato le visite mediche, ma non è detto che la prossima ...

Mitra - una divinità orientale Ancora avvolta nel mistero : Origini e sviluppi , Roma 1984; Scienza e senso comune , Roma 1987; Saggi su Marx , Milano 1987; La tradizione platonica , Roma 1993; Il pensiero politico di Schmitt , Roma-Bari 1996; Popper ...

Anticipazioni Amici 18 : Ancora Mistero sulla giuria - Beppe Vessicchio forse nel cast : Quello che inizierà sabato 30 marzo, sarà il serale di Amici dei grandi ritorni: oltre a Giuliano Peparini e Loredana Bertè, si dice che un altro amatissimo protagonista del talent, parteciperà alle nuove puntate in prima serata. Il sito di Davide Maggio, infatti, ha anticipato che Beppe Vessicchio dovrebbe far parte del cast della diciottesima edizione del format che l'ha visto per tanti anni nel ruolo di direttore d'orchestra: nel 2019, però, ...

Ilaria Alpi : dopo 25 anni la sua morte è Ancora avvolta nel mistero : Sono trascorsi esattamente 25 anni dalla tragica morte di Ilaria Alpi, una giornalista italiana che insieme al suo cineoperatore Miran Hrovatin, si trovava a Mogadiscio nel pomeriggio del 20 marzo 1994. Tanti sono i dubbi e i misteri che aleggiano intorno alla loro morte. Poche sono le certezze, tante le voci mai confermate, come l'ipotesi che i due stessero lavorando per raccogliere elementi e prove sulla possibilità di un traffico di armi e ...

Emanuele Cecconi - Ancora un mistero la scomparsa dell'anziano di Olmo : il giallo delle ammaccature sull'auto : La scomparsa di Emanuele Cecconi è ancora un mistero. Dell'81enne di Olmo non si hanno più notizie da una ventina di giorni. Da quando, dopo essere rimasto a piedi con la sua auto, è stato ...