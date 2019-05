Ventura-Marcuzzi regine della tv La sfida è a colpi di look

Che tempo che fa - la Marcuzzi incanta in bianco. E si prende una rivincita sulla Ventura : L’occasione che l’ha voluta come ospite è la presentazione del libro “In viaggio con Alessia”, una mini guida alle quattro città più amate dalla conduttrice: Roma, Milano, Londra e Parigi. Sin da piccola, infatti, la Marcuzzi ha avuto modo di girare il mondo in compagnia della famiglia, conservando poi lo spirito di viaggiatrice anche in età adulta. La passione per le città e le culture straniere, l’attenzione smodata per i ...

Simona Ventura contro Alessia Marcuzzi : Maurizio Costanzo interviene : Simona Ventura contro Alessia Marcuzzi: l’Isola dei famosi divide le sue conduttrici Di recente abbiamo visto Simona Ventura e Alessia Marcuzzi lanciarsi delle frecciatine reciproche sui giornali e in tv. La prima, come i ben informati sapranno, in un’intervista aveva dichiarato di non aver apprezzato molto il modo in cui la Marcuzzi aveva gestito il […] L'articolo Simona Ventura contro Alessia Marcuzzi: Maurizio Costanzo ...

Alessia Marcuzzi : "Non ero d’accordo sul videomessaggio a Riccardo Fogli all'isola" e su Simona Ventura : "Le sue parole? un segno di debolezza" : È un'Alessia Marcuzzi a ruota libera quella che ritroviamo nell'appuntamento di Verissimo in onda oggi pomeriggio su Canale 5. L'impegno in una non facile Isola dei Famosi ha messo la conduttrice davanti a degli ostacoli da superare per portare a termine la quattordicesima edizione.Nella chiacchierata con Silvia Toffanin, la conduttrice parte dal caso più lampante dell'edizione conclusa poche settimane fa: il videomessaggio a Riccardo ...

Che tempo che fa - Fabio Fazio invita Alessia Marcuzzi : inaudito sfregio a Simona Ventura (e alla Rai) : Domani 5 maggio a Che tempo che fa, in studio anche Alessia Marcuzzi. Martedì scorso è uscito “In viaggio con Alessia”m la guida in cui la conduttrice svela tutti i consigli sulle sue città del cuore: Londra, Parigi, Milano e Roma. E c'è chi vede in questo invito da parte di Fabio Fazio, con cui con

Alessia Marcuzzi : Simona Ventura? Poco elegante. Critiche sono segno di debolezza : Silvia Toffanin e Alessia Marcuzzi A un mese dalla fine de L’Isola dei Famosi, Alessia Marcuzzi parla per la prima volta in tv di come abbia vissuto la discussa ultima edizione del reality. Ai microfoni di Verissimo racconta: “Il reality è un reality anche per noi conduttori. E’ tutto ‘live’, senza un vero e proprio copione, è in diretta e succedono tante cose che anche noi viviamo quasi come i concorrenti. E’ bello, ma anche molto difficile da ...