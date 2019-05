Taranto | immigrato abusa di una bimba di dieci anni portandola alla nevrosi

Blastingnews

(Di martedì 7 maggio 2019) L'uomo lavorava come domestico in una famiglia dida molti, la famiglia dunque si fidava di lui. Fiducia, sfortunatamente malriposta, che ha portato all'abuso di una bambina di soli 10. L'uomo arrestato è un cingalese di 54, ora accusato di violenza su minore., domestico violenta una bambina di 10Le indagini sono partite a ottobre 2018 quando la madre della piccola, dopo aver notato delle attenzioni particolari dell'uomo verso la piccola, ha denunciato il tutto alle forze dell'ordine. Il domestico lavorava a tempo pieno in questa famiglia e, probabilmente grazie a questa circostanza, era riuscito a conquistare la fiducia dei suoi datori di lavoro nonché genitori della. Gli abusi sulla piccola, secondo le prime ricostruzioni, si sono protratti nel tempo e avrebbe portato la bambina. Gli agenti di polizia della Questura, dopo ...

