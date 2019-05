Rifiuti : al via piano straordinario pulizia a Palermo - multe per oltre 3mila euro (2) : (AdnKronos) - Nei primi quattro mesi del 2019 - da gennaio ad aprile - sono 502 gli accertamenti e 279 i verbali elevati per la raccolta differenziata; 289 accertamenti e 197 verbali, di cui 13 da 333 euro e 184 da 166 euro, per l'abbandono di Rifiuti; nove verbali da 600 euro per grossi quantitativ

Roma - una discarica abusiva a pochi metri dal deposito Ama : “Via vai continuo di camion - ma Rifiuti rimangono lì” : Al Testaccio, quartiere storico nel centro di Roma, c’è una mini discarica abusiva. E non è tutto, perché i rifiuti sono proprio sotto gli occhi dell’Ama, la municipalizzata di Roma Capitale. “C’è un via vai continuo dei mezzi nella strada sopra la discarica”, sottolinea un residente che si è trasferito nel quartiere a ottobre e, oltre al Tevere, si è trovato a dover ammirare tutti i giorni una mini discarica sulla sponda opposta del fiume. I ...

Raccolta Rifiuti a Vittoria : al via il bando settennale : Raccolta rifiuti. Il Commissario straordinario Dispenza: “La procedura del bando settennale è in corso. Nelle more abbiamo rinegoziato il contratto

Palermo - rom bruciano Rifiuti. L'ira dei residenti : "Andate via" : Nomadi appiccano fuoco ai rifiuti, i residenti protestano. "Non li vogliamo". È successo a Palermo questo pomeriggio quando è divampato un incendio in via B.C. 23, una traversa di via Messina Montagne, in una villetta confiscata alla mafia dove questa mattina sono stati portati 14 nomadi trasferiti dal campo nomadi della Favorita. Ad appiccare le fiamme sono stati gli stessi rom che hanno pensato di bonificare la zona dalla plastica e dalla ...

Il viaggio di Alex contro la plastica : «Io - a remi sui fiumi pieni di Rifiuti» : La tappa in India, la prima, «Non pretendo di trasformare il mondo, ma vorrei risvegliare le coscienze sull'inquinamento: l'ambiente ci chiede aiuto e noi non abbiamo più alibi»,, sta per concludersi.

Ocse : “Via quota 100 - Italia ferma al 2000” Di Maio : no a intromissioni|L’analisi Donne - condoni - Rifiuti : le dieci accuse : L’Organizzazione prevede Pil in deciso calo nel 2019 (-0,2%). Male le riforme: effetti negativi da Reddito di cittadinanza e pensioni con quota 100. Gurria: economia Italiana ufficialmente in stallo. Tria: eviteremo abusi. E DI Maio: Ocse non si intrometta, sappiamo cosa stiamo facendo

Po d’AMare - 8 big bags di Rifiuti e 92 kg di plastica avviata a riciclo : Otto ‘big bags‘ pieni di rifiuti e circa 92 kg di plastica avviata completamente a riciclo sono il risultato del progetto ‘Il Po d’AMare‘, iniziativa contro il marine litter realizzata sul fiume Po per circa 4 mesi, tra luglio e novembre 2018. I rifiuti portati dal più grande fiume italiano sono stati, infatti, intercettati da barriere galleggianti prima di arrivare al mare Adriatico e avviati al riciclo grazie al ...

Po d'AMare - 8 big bags di Rifiuti e 92 kg di plastica avviata a riciclo : Roma, 26 mar. (AdnKronos) - Otto 'big bags' pieni di rifiuti e circa 92 kg di plastica avviata completamente a riciclo sono il risultato del progetto 'Il Po d'AMare', iniziativa contro il marine litter realizzata sul fiume Po per circa 4 mesi, tra luglio e novembre 2018. I rifiuti portati dal più gr

Po d'AMare - 8 big bags di Rifiuti e 92 kg di plastica avviata a riciclo : Roma, 26 mar. (AdnKronos) - Otto 'big bags' pieni di rifiuti e circa 92 kg di plastica avviata completamente a riciclo sono il risultato del progetto 'Il Po d'AMare', iniziativa contro il marine litter realizzata sul fiume Po per circa 4 mesi, tra luglio e novembre 2018. I rifiuti portati dal più gr

In via Rimini a Montesilvano si continuano ad abbandonare Rifiuti in strada : ... quello di via Inn, dove i residenti a Montesilvano possono portare autonomamente i propri rifiuti, si debbano vedere simili squallidi spettacoli. Non solo, è ovvio che questi episodi incidono sul ...

Rifiuti abbandonati in via Rimini : nuovo episodio di inciviltà a Montesilvano : ... quello di via Inn, dove i residenti a Montesilvano possono portare autonomamente i propri Rifiuti, si debbano vedere simili squallidi spettacoli. Non solo, è ovvio che questi episodi incidono sul ...

Finale - abbandona dei Rifiuti ingombranti presso l'isola ecologica di via IV Novembre : sanzionato : Ieri pomeriggio, la polizia municipale di Finale Ligure ha scoperto e sanzionato con 150,00 euro un privato cittadino che ha abbandonato dei rifiuti ingombranti presso l'isola ecologica situata in via ...

Retiambiente al via - obiettivo Rifiuti zero : ... articolata per corrispondere al meglio le istanze delle comunità locali e vocata al raggiungimento di obiettivi industriali di economia circolare, per l'innovazione tecnologica, la crescita ...