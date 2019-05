Nba | Houston pareggia contro Golden State | la risposta vincente è partita da Montegranaro

Nba Playoff - Harden ne fa 38 : 2-2 tra Golden State e Houston. Boston ko : ROMA - Delle quattro semifinali di Conference, solo una serie non è in parità: quella tra Milwaukee Bucks e Boston Celtics . Dopo aver perso la prima partita, Giannis Antetokounmpo e compagni hanno ...

Nba playoff - Houston pareggia sul 2-2 con Golden State : E il 112-108 in gara-4 fa tutta la differenza del mondo. Perché la squadra di Mike D'Antoni adesso sa come si battono i campioni, perché James Harden con 38 punti e 10 rimbalzi in gara-4 ha ...

Playoff Nba - Houston-Golden State 112-108 gara-4 : Harden supera Durant - pareggio Rockets : Houston Rockets-Golden State Warriors 112-108 Golden State ancora una volta vince il primo quarto, come sempre fatto fin qui nella serie, +3 in gara-4, ma quando mette in campo la propria second unit ...

Basket - Nba Playoff 2019 : i Milwaukee Bucks volano sul 3-1 con Antetokounmpo - gli Houston Rockets raggiungono i Golden State Warriors sul 2-2 : La notte delle semifinali di Conference, in NBA, regala un verdetto che sembra avvicinarsi sempre di più e un altro che, invece, è in ogni caso rinviato alla sesta partita. Andiamo a vedere cos’è successo nei due incontri giocati stanotte. I Milwaukee Bucks vincono al TD Garden contro i Boston Celtics per 101-113 e si guadagnano la possibilità di tornare in finale di Eastern Conference a 18 anni dall’ultima volta (in cui furono i ...

Nba Playoff - Harden trascinatore : Houston accorcia su Golden State : TORINO - Al Toyota Center vige la legge del 'Barba', gli Houston Rockets passano all'overtime contro i Golden State Warriors e tengono viva la serie, grazie soprattutto ai 41 punti di James Harden . ...

Nba Playoff - Houston batte Golden State all'overtime : Warriors sul 2-1 : ROMA - Lo spettacolo è assicurato quando si tratta di Playoff NBA . Nella notte è andato in scena il terzo atto della serie tra Houston Rockets e Golden State Warriors , con i texani che si sono ...

Nba - Houston non si arrende : nonostante i problemi agli occhi - Harden riapre la serie contro i Warriors : 'Non sarebbe stata una vittoria meritata'. L'onestà di Steve Kerr, coach dei Golden State Warriors, è ammirevole: i campioni in carica hanno accarezzato l'idea del 3-0 contro gli Houston Rockets, che ...

Playoff Nba - Harden prende per mano Houston : riaperta la serie contro gli Warriors : Playoff NBA, Harden e Durant continuano nel duello a suon di canestri da urlo: nella notte l’ha spuntata Houston Playoff NBA, gli Houston Rockets battono un colpo. Nella notte la squadra di coach D’Antoni ha vinto gara-3 della serie contro gli Warriors, rimettendosi in sella dopo lo 0-2 subito nei primi atti in quel di San Francisco. Sul parquet di Houston è salito in cattedra Harden, autore di 41 punti nel 126-121 finale in ...

Playoff Nba - Houston-Golden State Gara-3 126-121 OT : i Rockets accorciano sul 2-1 : Houston Rockets-Golden State Warriors 126-121 OT Se c'è un modo in cui doveva concludersi la stagione degli Houston Rockets, era un isolamento in punta di James Harden seguito da un suo step-back da ...

Nba - Houston 0-2 e spalle al muro : dove devono migliorare i Rockets in gara-3 : Un lusso che i texani non possono certamente permettersi in gara-3, quella che potrebbe già decidere i destini della loro stagione: da seguire live, a partire dalle 2.30, stanotte su Sky Sport NBA.

VIDEO Playoff Nba : i Golden State Warriors vincono anche gara-2 e mettono spalle al muro gli Houston Rockets : I Golden State Warriors non lasciano scampo agli Houston Rockets e vincono anche gara-2 alla Oracle Arena con il punteggio di 115-109. La semifinale della Western Conference passa quindi sul 2-0 per i campioni in carica che hanno visto il solito immarcabile Kevin Durant (29 punti, 5 rimbalzi, 4 assist e 2 stoppate) Steph Curry che, nonostante un problema al dito chiude con 20 punti, quindi Klay Thompson ne scrive 21, mentre Draymond Green ...

Playoff Nba - Golden State è troppo forte per Houston : Rockets sotto 0-2 nella serie : Golden State Warriors-Houston Rockets 115-109 Quando il gioco si fa duro, conviene ricorrere alle armi migliori che si hanno a disposizione. Per questo Steve Kerr non solo ha lanciato per la seconda ...

Basket - Nba Playoff 2019 : Golden State va sul 2-0 con Houston - Milwaukee pareggia la serie con Boston : Nottata dedicata alle gare-2 più interessanti di questi Playoffs NBA 2019 quella che si è disputata. Sul campo, infatti, erano di scena le due teste di serie numero 1 delle rispettive Conference che cercavano obiettivi differenti. Ad Ovest i Golden State Warriors piegano la resistenza degli Houston Rockets e si portano sul 2-0 nella serie, mentre ad Est i Milwaukee Bucks si svegliano dopo la “scoppola” di gara-1 e regolano i Boston ...

Nba - Houston accusa : 'Nel 2018 non siamo andati in finale per colpa degli arbitri' : Il giorno dopo gara-1 tra Warriors e Rockets il fuoco della polemica sul metro arbitrale e sui fischi della terna invece che scemare pare propagarsi pericolosamente. Con il cerino in mano due "soliti ...