Met Gala 2019 – Ecco tutti i look delle star!

Met Gala 2019 - i look maschili più sorprendenti della serata : Ogni anno, il Met Gala ci reGala una notte di look da urlo, da quelli elegantissimi alle mise più esagerate e fuori dalle righe. Senza ombra di dubbio, sono stati i secondi a essere i protagonisti indiscussi in occasione dell'edizione di quest'anno, celebrata ieri sera al Metropolitan Museum of Art di New York. Il dress code, come sempre ispirato alla mostra inaugurata dal Costume Institute, prende ispirazione dal titolo ...

Liam e Miley - Joe e Sophie - Cole e Lili : le coppie famose al Met Gala 2019 : Love is on the red carpet

Met Gala 2019 – Serena Williams vs Maria Sharapova : chi vince la sfida a colpi di bellezza tra le tenniste? [FOTO e VIDEO] : Maria Sharapova sceglie Givenchy, Serena Williams indossa un abito Versace: sfida a colpi di bellezza tra le due tenniste al Met Gala 2019 Grande spettacolo a New York per la tradizionale serata di beneficenza, promossa dall’Istituto del Costume del Metropolitan Museum of Art: il Met Gala 2019 ha reGalato emozioni uniche, con i look folli sfoggiati dai vip e tanto divertimento. Il tema scelto per quest’anno è “Camp: note ...

Miley Cyrus ha dato un assaggio della nuova canzone "Bad Karma" mentre stava andando al Met Gala 2019 : Alcuni dicono sia un featuring

Met Gala 2019 - look in stile Camp : Lady Gaga resta in intimo : Il Met Gala è un evento di raccolta fondi che avviene ogni anno a beneficio del Costume Institute del Metropolitan Museum. Gli ospiti devono scegliere i loro abiti da mostrare in base all'argomento annuale che quest'anno è il Camp: Notes on Fashion. Quest'anno, diversi sono stati gli outfit eccentrici e stravaganti. Lady Gaga ha sfilato cambiando ben tre abiti, che sono stati per lei disegnati da Brandon Maxwell . Alla fine dei cambi, la donna è ...

I 5 outfit più acclamati del Met Gala : Il Met Gala, l'evento più atteso nel mondo della moda si è tenuto durante la nottata a New York. Il tema di quest'anno era "Camp: Notes on fashion" che richiedeva l'uso di abiti eccentrici, particolari e stravaganti. Vediamo insieme i 5 look più acclamati del Met Gala 2019.

Da Sophie Turner a Katy Perry - le star eclissate dai propri stessi outfit al Met Gala 2019 : Ci siamo. Il Met Gala 2019 è arrivato, e con lui l'immancabile passerella di star pronte a sconvolgerci con outfit decisamente fuori dall'ordinario. Prima di passare in rassegna i look più azzeccati – e senza tralasciare i più atroci, naturalmente –, chiariamoci le idee sul significato e gli obiettivi della serata. Il Met Gala è il più importante evento di raccolta fondi promosso nel settore della moda e si è tenuto per la prima volta nel ...

Met Gala 2019 – Emily Ratajkowski mozzafiato : seno in vista e look eccentrico ispirato da Cher [GALLERY] : Emily Ratajkowski irresistibile: la modella britannica sensualissima al Met Gala 2019, ispirata da Cher Il Met Gala 2019 non ha lasciato insoddisfatti: tantissimi i vip che hanno sfilato in look eccentrici, sensuali ed incredibili. Tra loro è sicuramente riuscita ad attirare l’attenzione la sexy modella Emily Ratajkowski che per il tema di quest’anno “Camp: note of fashion”, ha deciso di emulare Cher, con un abito ...

Met Gala - Katy Perry vestita da lampadario : è lei la regina dello show : E' uno degli eventi più eccentrici del mondo della moda e ogni anno reGala look stravaganti e sketch ironici. Katy Perry è stata tra i protagonisti dell'ultima edizione del Met Gala, che si tiene ogni ...

Rihanna - Blake Lively e tutte le star che ci sono mancate al Met Gala 2019 : Desaparecidos

Lady Gaga show - la cantante protagonista di uno strip tease sulla scalinata del Met Gala : si sfila tre abiti e poi resta in mutandine : Lady Gaga protagonista di uno strip tease sulla scalinata del Met Gala 2019: la diva di A Star is Born si è sfilata tre outfit disegnate per lei da Brandon Maxwell per restare alla fine in reggiseno e mutandine, calze a rete e stivaloni con la zeppa interpretando in questo modo lo spirito “esagerato” di Camp: Notes on Fashion, la mostra del Costume Institute che aprirà i battenti per tre mesi il 9 maggio al Metropolitan Museum ...

Lo strip show di Lady Gaga al Met Gala 2019 con 4 cambi d’abito in passerella oscura l’androgino Harry Style (foto e video) : Madrina dell'evento insieme ad Harry Style, Lady Gaga al Met Gala 2019 ha monopolizzato l'attenzione dei fotografi con un vero e proprio show. Non si è limitata certo a sfilare con un abito a tema - quest'anno il titolo scelto per l'evento di beneficenza organizzato dal Metropolitan Museum of Art Costume Institute è stato Camp: Notes on Fashion - ma ha ideato un vero e proprio spettacolo per i fotografi e il pubblico. Uno strip show, visto che ...

Giusto per non dare nell'occhio : i beauty look del Met Gala 2019 all'insegna dello 'strange' : Un altro momento del mondo fashion tanto atteso è arrivato. Stiamo parlando del Met Gala , un 2019 all'insegna dello 'strange'. Il tema si ispira al saggio del 1964 di Susan Sontag che parla di come il concetto di 'camp', ...

Lady Gaga come una matrioska al Met Gala : dalla gonna a campana alla lingerie : Lady Gaga ha elettrizzato il red carpet del Met Gala 2019, la passerella delle star più attesa dell'anno al pari della notte degli Oscar del cinema. Il tema della serata di beneficenza, promossa dall'...