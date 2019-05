Maxi multa per Porsche

Tassa rifiuti Rimini - non paga 25 centesimi. Arriva una Maxi multa : Rimini, 3 maggio 2019 - Per 25 centesimi di Tassa rifiuti risultati mancanti nei pagamenti degli ultimi cinque anni, un'anziana coppia di coniugi viserbesi si è vista recapitare un conticino finale di ...

Vicenza - incarichi per 140mila euro al prof di storia dell’arte Villa senza il consenso del suo ateneo : Maxi multa a tre società : Tre società e uno storico dell’arte bergamasco, organizzatore di eventi culturali e mostre, finiscono nel mirino della Guardia di finanza di Vicenza per violazione delle norme che regolano il cumulo degli incarichi e l’incompatibilità nel pubblico impiego. I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno concluso gli accertamenti riguardanti gli incarichi affidati a Giovanni Carlo Federico Villa, 48 anni, docente di ...

Facebook accantona 3 miliardi per coprire Maxi-multa in arrivo : Nel primo trimestre del 2019, Facebook ha registrato 15,1 miliardi di dollari di ricavi, in crescita del 26% rispetto allo scorso anno e oltre le attese degli analisti. Il numero di utenti attivi al ...

Facebook accantona 3 miliardi per coprire una Maxi-multa in vista : Roma, 25 apr., askanews, - Facebook ha accantonato 3 miliardi di dollari per coprire una potenziale sanzione da parte della Federal Trade Commission statunitense per violazioni della privacy, in ...

Facebook teme 3 miliardi di guai. Accontonata Maxi-somma per possibile multa privacy : Facebook rischia una multa sino a 5 miliardi di dollari nelle indagini della Federal Trade Commission (Ftc) sulla possibile violazione di un accordo del 2011 a garanzia della privacy degli utenti, dopo lo scandalo di Cambridge Analytica, che ha avuto accesso ad 87 milioni di utenti Fb senza il loro consenso.Per questo la compagnia ha iscritto come perdita in bilancio 3 miliardi di dollari, in attesa della conclusione dell'inchiesta. La somma ...

Bassano : sistema l’aiuola abbandonata davanti al suo negozio - per lei Maximulta da 1436 euro : L'assurda vicenda di cui è stata protagonista una fiorista vicentina di Bassano del Grappa che aveva pensato di sistemare e abbellire autonomamente una piccola aiuola pubblica ormai abbondata davanti al suo negozio. Dal comune è arrivata maxi multa da ben 1436 euro per occupazione abusiva di suolo pubblico.Continua a leggere

Unicredit - caso Iran : Maxi multa da 1 - 3 miliardi negli Usa per violazione sanzioni - Sky TG24 - : Il gruppo italiano ha raggiunto un accordo con le autorità americane, a conclusione dell'indagine relativa al periodo 2002-2012. Unicredit e le sue controllate hanno "patteggiato" tre intese e si sono ...

UniCredit - caso Iran : Maxi-multa negli Usa da 1 - 2 miliardi : Il board della Federal Reserve ha annunciato di avere multato la banca italiana e due sussidiarie per «pratiche non sicure legate a controlli inadeguati sul [rispetto delle] sanzioni e a una supervisione inadeguata delle sue sussidiarie»...

Unicredit - caso Iran : Maxi-multa negli Usa da 1 - 2 miliardi : Il board della Federal Reserve ha annunciato di avere multato la banca italiana e due sussidiarie per «pratiche non sicure legate a controlli inadeguati sul [rispetto delle] sanzioni e a una supervisione inadeguata delle sue sussidiarie»....

Unicredit rischia Maxi-multa dalla Ue : A tenere banco tra i soci, secondo le attese, avrebbero dovuto essere le recenti voci di un assalto a Commerzbank se le nozze con Deutsche Bank dovessero saltare. E invece l'assemblea riunita ieri da ...

Sanzioni. Unicredit rischia Maxi multa Ue : La sede milanese di Unicredit, Ansa, . Unicredit potrebbe essere costretta a pagare una sanzione nell'ambito di un'investigazione della Commissione europea per presunte violazioni della normativa ...

Vicenza : strip bar abusivo chiuso e Maxi multa al gestore irregolare (2) : (AdnKronos) - Inoltre, l’ufficio immigrazione della questura di Vicenza effettuerà degli approfondimenti in relazione alla posizione amministrativa del barista rispetto alle norme che regolano il soggiorno degli stranieri sul territorio nazionale. Il direttore del Suap (Sportello unico delle attivit

Australia - stretta sui social : Maxi multa e galera per chi non rimuove i contenuti violenti : La nuova norma è passata anche con i voti dell'opposizione laburista e il procuratore generale del paese Christian Porter ha sottolineato che si tratta della prima di questo genere al mondo. Le ...

Revenge porn - carcere fino a 6 anni e Maximulta : ecco l'emedamento della Camera : carcere fino a sei anni e multa fino a 15 mila euro: è quanto prevede l'emendamento sul Revenge porn approvato dall'Aula della Camera. Il testo che ha ricevuto l'ok bipartisan...