Max Pezzali nozze in segreto con Debora Pelamatti

Chi è Debora Pelamatti - la moglie di Max Pezzali : Max Pezzali si è sposato con Debora Pelamatti, che è diventata sua moglie dopo tre anni d’amore. Bresciana, bellissima e avvocatessa, Debora ha conquistato il cuore del cantante degli 883, dopo un matrimonio finito e tanta sofferenza. La coppia è convolata a nozze in gran segreto, a Pavia, nella cornice di Villa Necchi. Secondo quanto rivelato da Il Giornale di Pavia, il matrimonio è stato celebrato lo scorso 29 aprile da Alessandro ...

Max Pezzali si è sposato in gran segreto con Debora Pelamatti : Max Pezzali ha sposato la sua compagna Debora Pelamatti. Per il cantante si tratta delle seconde nozze, questa volta celebrate in gran segreto in una frazione della sua città, Pavia. Di fronte a pochissimi invitati, gli amici e i parenti più stretti della coppia, Max Pezzali e Debora Pelamatti hanno pronunciato il fatidico sì nelle cornice di Villa Necchi, a Belcreda di Gambolò (Pavia). A celebrare l’unione è stato l’ ex sindaco di Pavia ...

Max Pezzali si è sposato : matrimonio in gran segreto con Debora Pelamatti : Il cantante ex 883 Max Pezzali si è sposato a Pavia con la sua Debora Pelamatti, sua compagna ormai da diversi anni. La coppia ha detto sì di fronte ad Alessandro Cattaneo, ex sindaco della città lombarda, domenica 29 aprile: alla cerimonia hanno presenziato pochi invitati, sicché le nozze sono avvenute nel pieno rispetto della privacy e dell’intimità della coppia. Max Pezzali si è sposato: matrimonio segreto a Pavia Come riporta il ...

Max Pezzali ha sposato Debora Pelamatti : Nozze a sorpresa, e in gran segreto, per il 51enne Max Pezzali. L'ex cantante degli 883 è infatti convolato a nozze con Debora Pelamatti, sua compagna da circa quattro anni. A riportare la notizia del matrimonio, Il Giornale di Pavia.Le nozze sono andate in scena il 29 aprile scorso, nella bellissima Villa Necchi, in provincia di Pavia, davanti a pochissimi fortunati invitati. Foto non ne sono uscite, così come comunicazioni social. Ad ...

Max Pezzali ha sposato Debora Pelamatti : Nozze a sorpresa, e in gran segreto, per il 51enne Max Pezzali. L'ex cantante degli 883 è infatti convolato a nozze con Debora Pelamatti, sua compagna da circa quattro anni. A riportare la notizia del matrimonio, Il Giornale di Pavia.Le nozze sono andate in scena il 29 aprile scorso, nella bellissima Villa Necchi, in provincia di Pavia, davanti a pochissimi fortunati invitati. Foto non ne sono uscite, così come comunicazioni social. Ad ...