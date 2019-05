Magia a Mondello | una delle spiagge più belle della Sicilia | musica sulla sabbia

direttasicilia

(Di martedì 7 maggio 2019)è unapiùe dell’Italia intera.chiarissima e mare cristallino fannospiaggiaborgata marinara di Palermo un vero gioiellino. E i turisti non possono fare a meno di visitarla. Da aprile a ottobre la spiaggia diviene presa d’assalto. Quando a Palermo in primavera arrivano le prime folate di scirocco che fanno aumentare le temperature scatta la corsa al bagno nelle limpide e calme acque. Il video che vi mostriamo (vedi in fondo all’articolo), mostra unaancora più bella. Al dolce suonoonde che si infrangono, si aggiunge il suono di un pianoforte ed èpura in spiaggia davanti al mare. Live inBeach è il video realizzato dal Maestro Giuseppe Urso (batteria), accompagnato da Valerio Rizzo (piano) e Stefano India (contrabasso e basso elettrico), entrambi ...