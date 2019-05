Keita Balde | che disastro | l’Inter si allontana per uno scherzo de “Le Iene”

calcioweb.eu

(Di martedì 7 maggio 2019)inaspettato e tanta sfortuna. Non ha di certo rispettato le attese l’attaccante nerazzurro: una prima parte di stagione non da buttare, un 2019 iniziato bene ma interrotto su più bello. Dopo il gol a gennaio ad Empoli, l’infortunio che lo tiene fuori per un po’. E qui, l’inizio della fine.Come raccontato quest’oggi dalla Gazzetta dello Sport, infatti, l’ex calciatore della Lazio è riuscito a complicarsi la vita a causa di unode “Le Iene“. Dopo l’infortunio, la possibilità per lui di prendersi un posto da titolare viste le situazioni con Icardi e Perisic. Ma, poco prima che rientri in campo, la troupe di Italia 1 lo rende vittima di uno dei suoi scherzi. La sera di Inter-Sampdoria del 17 febbraio, viene “bloccato” in un hotel di Milano, con la complicità della fidanzata Simona ...

