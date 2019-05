Gazzetta dello Sport | Corsport | Tuttosport | prime pagine del 7 maggio 2019

Calciomercato Juventus - Gazzetta dello Sport : “L’estate calda di Paratici - si punta al grande colpo” : Calciomercato Juventus – I bianconeri , è risaputo, pensano già alla prossima stagione. Se resta ancora da capire, nonostante le diverse conferme, il futuro di Allegri, è sulla rosa che si lavorerà: “L’estate calda di Paratici” titola la Gazzetta dello Sport (APRI L’ARTICOLO PER LEGGERE LA RASSEGNA STAMPA) facendo il punto sul mercato della Vecchia Signora, tra grandi colpi, sogni e cessioni di qualche big per ...

La Gazzetta dello Sport - prima pagina : A tutto Gasp : p>prima pagina Gazzetta dello Sport / La rassegna stampa di Calciomercato.it vi propone i titoli principali sulla prima pagina di oggi, lunedì 6 maggio, de 'La Gazzetta dello Sport': A tutto Gasp La ...

Gazzetta dello Sport - prima pagina 5 maggio 2019 : La prima pagina del quotidiano Sportivo di Milano . p> Gazzetta dello Sport prima pagina / La prima pagina della Gazzetta dello Sport di domenica 5 maggio 2019: INTER COSI' RISCHI Altro pari, corsa Champions da brividi INSEGUITRICI TOCCA A VOI GRANDE TORINO FOLLA, EMOZIONE E LACRIME MILAN, PAQUETA PER RIPARTIRE E ORSOLINI PER ...

Gazzetta : 8 Daspo per gli ultras dello striscione fascista : La Gazzetta dello Sport riporta gli esiti delle indagini per quanto avvenuto prima della semifinale di ritorno di Coppa Italia Milan-Lazio: sono otto i provvedimenti di Daspo emessi ieri dal questore di Milano, Sergio Bracco, per gli ultrà che, poche ore prima dell’incontro, hanno esposto uno striscione con la scritta «Onore a Benito Mussolini», in corso Buenos Aires, dove venne esposto il cadavere di Mussolini. I provvedimenti presentano una ...

Gazzetta dello Sport - CorSport - Tuttosport : prime pagine del 27 aprile 2019 : MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it

Rassegna stampa Gazzetta dello Sport 26 aprile 2019 : p>PRIMA PAGINA Gazzetta dello Sport / La Rassegna stampa di Calciomercato.it vi propone i titoli principali sulla prima pagina di oggi, venerdì 26 aprile, de 'La Gazzetta dello Sport': 'ORA BASTA' ...

Le opere di Jiro Taniguchi in edicola con il Corriere della Sera e La Gazzetta dello Sport - : Il gruppo RCS è da sempre attento al mondo del Fumetto e prodigo di proposte allettanti relative sia al panorama italiano che internazionale; l'ultima si rivolge al Sol Levante e a uno dei grandi maestri e più peculiari interpreti del ...

Gazzetta dello Sport - CorSport - Tuttosport : prime pagine del 20 aprile 2019 : MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it

La Gazzetta dello Sport : 'Juventus del futuro - ora Ronaldo aspetta rinforzi' : Uno dei giocatori più delusi dalla cocente eliminazione della Juventus dalla Champions League è sicuramente Cristiano Ronaldo, apparso triste nel post partita. La mamma del portoghese ha sottolineato come suo figlio fosse dispiaciuto ma allo stesso tempo voglioso di ripartire e di cercare prestigiosi traguardi il prossimo anno. Secondo la Gazzetta dello Sport, il portoghese avrebbe chiesto al presidente Agnelli acquisti di qualità per cercare di ...

Gazzetta dello Sport : il prossimo colpo della Juventus potrebbe essere Federico Chiesa : Dopo la cocente delusione in Champions League, che ha visto la Juventus perdere in casa contro l'Ajax e salutare ai quarti la competizione europea, i bianconeri sono pronti ad affrontare il campionato con l'obiettivo di raccogliere quel punto necessario alla matematica vittoria della Serie A. Ma i dirigenti bianconeri sono già pronti a lavorare per costruire una rosa di qualità per la prossima stagione, con una sorta di mini rivoluzione di ...

Rassegna stampa Gazzetta dello Sport 16 aprile 2019 : p>PRIMA PAGINA Gazzetta dello Sport / La Rassegna stampa di Calciomercato.it vi propone i titoli principali sulla prima pagina di oggi, martedì 16 aprile, de 'La Gazzetta dello Sport': IL MIO TRONO ...

Gazzetta dello Sport : Nedved e Paratici vorrebbero Conte - ok di Agnelli : Ci apprestiamo a vivere un calciomercato estivo decisamente scoppiettante, non solo per quanto riguarda le trattative che vedono coinvolti i calciatori, ma anche per i diversi avvicendamenti che potrebbero verificarsi su illustri panchine della Serie A. Ad esempio, se all'Inter la posizione di Spalletti è tutt'altro che solida, anche quella di Gattuso al Milan sarebbe piuttosto pericolante. La Roma difficilmente confermerà Ranieri, il quale ...

La Gazzetta dello Sport cancella Rimini dall'inserto Vinitaly - furia del Presidente Strada Vini e Sapori : Sia l'inserto del Corriere Romagna ma più scandalosamente quello della Gazzetta dello Sport si guardano bene dal parlare della nostra varietà enologica. Voglio sperare che sia solo ed esclusivamente ...

Rassegna stampa Gazzetta dello Sport 10 aprile 2019 : p>PRIMA PAGINA Gazzetta dello Sport / La Rassegna stampa di Calciomercato.it vi propone i titoli principali sulla prima pagina di oggi, mercoledì 10 aprile, de 'La Gazzetta dello Sport': JUVE VAN GOL ...