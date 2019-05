Eca | aperta l’assemblea a Madrid | 244 club partecipanti

calcioweb.eu

(Di martedì 7 maggio 2019) Se ne è discusso tanto in questi giorni, con l'intervento di sportivi e politici italiani che hanno espresso il loro pensiero sull'argomento.Si èl'Assemblea delle Leghe Europee, incontro fortemente voluto dal numero uno della Liga, Javier Tebas. Partecipano 244(8 in più di tutta l'Eca) da 38 differenti paesi. Iitaliani sono 16, compreso il Brescia neo promosso in Serie A, oltre alla presenza del presidente dell'Eca e della Juventus, Andrea Agnelli. Unici assenti del massimo campionato italiano sono Milan, Inter, Roma e Frosinone già retrocesso. Unico rappresentante italiano che interverrà è il presidente della Lazio, Claudio Lotito.

