“Dopo avere perso il lavoro al call center - siamo diventate pastore e coltiviamo la terra. Ora abbiamo tempo e sorrisi” : “Nasciamo dopo la chiusura di una multinazionale fallita nel 2009. Eravamo più di 600 dipendenti, stavamo in un call center e siamo rimaste senza lavoro. Io e mia sorella Stefania abbiamo deciso così di recuperare la casa di proprietà dei nostri nonni, un vecchio casale agricolo e un’azienda vinicola abbandonata da più di 20 anni. In quel momento è cambiata la nostra vita. L’azienda si chiama Canto di primavera del sogno antico, perché ...

The Voice of Italy 2019 - Simona Ventura a Blogo : "Le voci devono avere una vita Dopo il talent. Io - un filo rosso nella conduzione" (video) : Torna The Voice of Italy da martedì 23 aprile alle 21.20 su Rai2 e Radio2. A condurre le otto puntate del talent show che ha conquistato 500 milioni di spettatori in tutto il mondo arriva Simona Ventura, mentre le poltrone girevoli ospitano 4 coach inediti: Gigi D’Alessio, Elettra Lamborghini, Morgan e Gué Pequeno.Simona segna una vera svolta nella modalità di conduzione, ponendosi come punto di riferimento per le diverse e spiccate ...

The Voice of Italy 2019 - Simona Ventura a Blogo : "Le voci devono avere una vita Dopo il talent. Io - un filo rosso nella conduzione del programma" (video) : Torna The Voice of Italy da martedì 23 aprile alle 21.20 su Rai2 e Radio2. A condurre le otto puntate del talent show che ha conquistato 500 milioni di spettatori in tutto il mondo arriva Simona Ventura, mentre le poltrone girevoli ospitano 4 coach inediti: Gigi D’Alessio, Elettra Lamborghini, Morgan e Gué Pequeno.Simona segna una vera svolta nella modalità di conduzione, ponendosi come punto di riferimento per le diverse e spiccate personalità ...

Lo stress minaccia la salute del cuore : i traumi possono avere effetti fino ad un anno Dopo : traumi e stress eccessivi dovuti ad eventi come la morte di una persona cara possono causare un maggiore rischio per la salute del cuore (+64% in media), specie nell’anno successivo all’evento. Lo suggerisce una ricerca pubblicata sul British Medical Journal e condotta da Huan Song, dell’Università islandese di Reykjavik, e Karolinska Institutet, di Stoccolma. Lo studio ha preso in esame oltre 136 mila persone che hanno fatto ...

Trovato morto il 27enne scomparso sabato Dopo la discoteca : il cadavere dietro un casolare : Gianni Genna, il ragazzo di 27 anni scomparso sabato notte, è stato Trovato morto dietro un casolare di contrada Ciavolotto, a Marsala. Gianni era stato visto per l'ultima volta in un locale di ...

Cadavere fatto a pezzi a Milano per una lite Dopo una grigliata : Milano, 1 apr., askanews, - Prima lo hanno aggredito, lo hanno accoltellato e lo hanno ucciso tagliandoli la gola, poi lo hanno fatto a pezzi con un'accetta, tagliandogli la testa, le gambe e i piedi, ...

Torino - tifoso ferito Dopo avere afferrato un petardo acceso : la Juventus dovrà risarcirlo con 80mila euro : Il mortaretto era stato lanciato nel settore bianconero dalla tifoseria ospite. Per la Cassazione la società non ha preso tutte le precauzioni necessarie. E il gesto di prendere il "botto" per scagliarlo via fu "istintivo"

Torino - tifoso ferito Dopo avere afferrato un petardo acceso : la Juve dovrà risarcirlo con 80mila euro : Il mortaretto era stato lanciato nel settore bianconero dalla tifoseria ospite. Per la Cassazione la società non ha preso tutte le precauzioni necessarie. E il gesto di prendere il "botto" per scagliarlo via fu "istintivo"

Tifoso ferito Dopo avere afferrato un petardo acceso - la Juve dovrà risarcirlo con 80mila euro : Il mortaretto era stato lanciato nel settore bianconero dalla tifoseria ospite. Per la Cassazione la società non ha preso tutte le precauzioni necessarie

Coez : Dopo avere invaso Milano e Roma arriva l'album 'È sempre bello' : Muri, bus, tram di Roma e Milano. Sono state queste le tele su cui Coez ha voluto dipingere il suo nuovo album, 'È sempre bello', in uscita il 29 marzo per Carosello. Il cantautore ha portato nelle ...

Donna dà alla luce 2 gemelli un mese Dopo avere partorito : Una Donna del Bangladesh ha dato alla luce due gemelli quasi un mese dopo aver già partorito un neonato prematuro. Arifa Sultana, 20 anni, ha avuto il suo bimbo a fine febbraio, ma 26 giorni dopo è stata ricoverata di nuovo in un altro ospedale per un dolore allo stomaco. Solo allora i medici hanno scoperto che era ancora incinta di due gemelli, che erano in gestazione in un secondo utero, e hanno dunque eseguito un cesareo d’urgenza. I ...

Sarà riesumato il cadavere di Raffaello Bucci - che era morto Dopo essere stato interrogato per le presunte infiltrazioni della ’ndrangheta nel tifo organizzato della Juventus : La procura di Cuneo ha autorizzato la riesumazione del cadavere dei Raffaello Bucci, il tifoso della Juventus che si era suicidato dopo essere stato interrogato per le presunte infiltrazioni della ’ndrangheta nel tifo organizzato juventino. Bucci, morto nel 2016, era stato per

Cadavere Capraia : Dopo 21 anni risolto il cold case/ Tutto merito dell'ex poliziotto : Cadavere Capraia, un cold case risolto dopo ben 21 anni: Tutto merito della tenacia dell'ex poliziotto Ilario Sartori, che non si è mai arreso

Cadavere trovato in mare identificato Dopo 20 anni : gli unici indizi erano la fede e un orologio : dopo 20 anni ha un'identità il Cadavere ritrovato in mare, al largo dell'isola di Capraia, nel luglio del 1998. L'ex commissario della Polmare di Livorno, Ilario Sartori, andato in pensione nel 2016, ...